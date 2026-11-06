Formula 1 Sao Paulo GP
Racing Bulls: “Lawson'ın koltuğunu korumak için yeterli olduğu padokta genel bir kanı”
Racing Bulls CEO'su Peter Bayer, Liam Lawson'ın harika sezonuna rağmen takımdaki geleceğinin henüz garantilenmediğini ima ederken genç pilot sergilediği istikrara dikkat çekti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 6 Kas 2026 11:20
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Bu sezon 108 puan toplayarak takımlar şampiyonasında beşinci sırada yer alan Racing Bulls'un 69 puanına tek başına imza atan ve pilotlar klasmanında ilk dört takımın arkasında en iyi konumunda bulunan Liam Lawson, 2026 sezonundaki geleceği için bekleyişini sürdürüyor.
Ayrıca okuyun:
Meksika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Lawson'ın koltuğuna oturan genç yetenek Nikola Tsolov'un sergilediği etkileyici performansın ardından konuşan Racing Bulls CEO'su Peter Bayer, takımın amacının Formula 1'e yeni yetenekler kazandırmak olduğunu vurgulayarak son kararın takım patronu Alan Permane'e ait olduğunu belirtti.
Racing Bulls CEO'su Peter Bayer ve takımın geleceği belirsiz olan sürücüsü Liam Lawson konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Nikola Tsolov'un Meksika’daki performansı gerçekten harikaydı.”
“Araca ilk kez bindi ve takıma kesinlikle mükemmel bir şekilde adapte oldu. Pilot kararını etkileyebilecek harika bir performans sergiledi ancak nihai karar Alan Permane'e ait ve o zamanı geldiğinde gerekli açıklamayı yapacaktır.”
“Liam Lawson'ın koltuğunu korumak için yeterli olduğu padokta genel bir kanı. Ancak aynı zamanda Formula 1'deki ana yetenek geliştiricisi olarak bizim görevimiz sürekli yeni pilotları spora kazandırmaktır.”
“Buraya Sebastian Vettel ve Max Verstappen dahil olmak üzere 22 pilot getirdik. Bu yüzden günün sonunda kararın Alan'da olduğunu söylüyorum, takım için en doğru seçimi yapacaktır."
Ayrıca okuyun:
Öte yandan geleceği hakkında konuşan Lawson,Brezilya GP öncesinde basına yaptığı açıklamada, "İyi sonuçların tadını olabildiğince çıkarmak istiyoruz. Meksika bizim için harika bir yarıştı. Çok zorlu bir hafta sonu geçirdik ama sıralama turlarında çok iyi bir performans sergiledik ve ardından diskalifiye edildik."
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
"Böyle bir yarışın ardından geleceğimin belirsiz olması, yaşadığım duyguların bir kısmını gölgede bırakıyor. Geleceğimle ilgili bu kadar belirsizlik varken sonuçlarımızın sevincini tam anlamıyla yaşayamıyorum."
"Aklımın bir köşesinde geleceğime dair bu soru işareti yer kaplamaya devam ediyor." dedi.
Kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin bir netlik olup olmadığı sorulan Lawson, "Şu anda her şey oldukça belirsiz. Kararın ne zaman açıklanacağına dair pek bir işaret yok" yanıtını verdi.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Norris temkinli: "Brezilya güncellememiz ters etki yaratabilir"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Ferrari, Brezilya’da toplantı yapacak: "Charles ile iyi bir ilişki kurmak için gerçekten çok çabaladım"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
1 s
Ferrari, Brezilya’da toplantı yapacak: "Charles ile iyi bir ilişki kurmak için gerçekten çok çabaladım"
Resmi: Russell, São Paulo’da 5 sıra grid cezası aldı
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
1 s
Resmi: Russell, São Paulo’da 5 sıra grid cezası aldı
Racing Bulls açıkladı: Alan Permane dönemi 2031’e kadar uzatıldı
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
2 s
Racing Bulls açıkladı: Alan Permane dönemi 2031’e kadar uzatıldı
Son Haberler
Racing Bulls: “Lawson'ın koltuğunu korumak için yeterli olduğu padokta genel bir kanı”
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
1 dk
Racing Bulls: “Lawson'ın koltuğunu korumak için yeterli olduğu padokta genel bir kanı”
Canlı dereceler: MotoGP Katar GP 1. antrenman
MotoGP
MGP MotoGP
Katar GP
2 dk
Canlı dereceler: MotoGP Katar GP 1. antrenman
Norris temkinli: "Brezilya güncellememiz ters etki yaratabilir"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
41 dk
Norris temkinli: "Brezilya güncellememiz ters etki yaratabilir"
Ferrari, Brezilya’da toplantı yapacak: "Charles ile iyi bir ilişki kurmak için gerçekten çok çabaladım"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
1 s
Ferrari, Brezilya’da toplantı yapacak: "Charles ile iyi bir ilişki kurmak için gerçekten çok çabaladım"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol