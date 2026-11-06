Formula 1 Sao Paulo GP

Racing Bulls: “Lawson'ın koltuğunu korumak için yeterli olduğu padokta genel bir kanı”

Racing Bulls CEO'su Peter Bayer, Liam Lawson'ın harika sezonuna rağmen takımdaki geleceğinin henüz garantilenmediğini ima ederken genç pilot sergilediği istikrara dikkat çekti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 11:20

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Bu sezon 108 puan toplayarak takımlar şampiyonasında beşinci sırada yer alan Racing Bulls'un 69 puanına tek başına imza atan ve pilotlar klasmanında ilk dört takımın arkasında en iyi konumunda bulunan Liam Lawson, 2026 sezonundaki geleceği için bekleyişini sürdürüyor.

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Meksika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Lawson'ın koltuğuna oturan genç yetenek Nikola Tsolov'un sergilediği etkileyici performansın ardından konuşan Racing Bulls CEO'su Peter Bayer, takımın amacının Formula 1'e yeni yetenekler kazandırmak olduğunu vurgulayarak son kararın takım patronu Alan Permane'e ait olduğunu belirtti.

Racing Bulls CEO'su Peter Bayer ve takımın geleceği belirsiz olan sürücüsü Liam Lawson konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Nikola Tsolov'un Meksika’daki performansı gerçekten harikaydı.”

“Araca ilk kez bindi ve takıma kesinlikle mükemmel bir şekilde adapte oldu. Pilot kararını etkileyebilecek harika bir performans sergiledi ancak nihai karar Alan Permane'e ait ve o zamanı geldiğinde gerekli açıklamayı yapacaktır.”

“Liam Lawson'ın koltuğunu korumak için yeterli olduğu padokta genel bir kanı. Ancak aynı zamanda Formula 1'deki ana yetenek geliştiricisi olarak bizim görevimiz sürekli yeni pilotları spora kazandırmaktır.”

“Buraya Sebastian Vettel ve Max Verstappen dahil olmak üzere 22 pilot getirdik. Bu yüzden günün sonunda kararın Alan'da olduğunu söylüyorum, takım için en doğru seçimi yapacaktır."

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Öte yandan geleceği hakkında konuşan Lawson,Brezilya GP öncesinde basına yaptığı açıklamada, "İyi sonuçların tadını olabildiğince çıkarmak istiyoruz. Meksika bizim için harika bir yarıştı. Çok zorlu bir hafta sonu geçirdik ama sıralama turlarında çok iyi bir performans sergiledik ve ardından diskalifiye edildik."

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Böyle bir yarışın ardından geleceğimin belirsiz olması, yaşadığım duyguların bir kısmını gölgede bırakıyor. Geleceğimle ilgili bu kadar belirsizlik varken sonuçlarımızın sevincini tam anlamıyla yaşayamıyorum."

"Aklımın bir köşesinde geleceğime dair bu soru işareti yer kaplamaya devam ediyor." dedi.

Kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin bir netlik olup olmadığı sorulan Lawson, "Şu anda her şey oldukça belirsiz. Kararın ne zaman açıklanacağına dair pek bir işaret yok" yanıtını verdi.

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- Motorsport.com Ekibi

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