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Formula 1 Britanya GP

Sargeant: "Sonuna kadar savaşacağım"

Logan Sargeant, Williams’taki koltuğuyla ilgili spekülasyonlara rağmen 'sonuna kadar savaşma' konusunda oldukça kararlı.

Ewan Gale Filip Cleeren
Güncel:
Logan Sargeant, Williams W46

Amerikalı pilot, takımdaki yerini bir türlü sağlamlaştıramadı ve olaylarla dolu çaylak sezonu, bu sezon nadiren gösterebildiği ham hızını gölgede bıraktı.

Genç sürücünün sezon genelindeki performansı pek dikkate değer sayılmazdı. Geçtiğimiz hafta sonu Britanya GP’sini 11. sırada tamamlamasına ve puan potasına oldukça yakın olmasına rağmen bu sonuçtan önceki en iyi derecesi 14‘lüktü. Bu sırada takım arkadaşı Alex Albon ise sezon boyunca sürekli olarak ilk 10 mücadelesi verdi ve dört puan topladı.

Ancak Logan Sargeant, sezonun büyük bölümünde Albon ile aynı güncellemelere sahip olmadığı için oldukça zorlandı. Hatta Albon’un Avustralya antrenman seansındaki kazasının ardından, yedek şasi bulunmadığı için Sargeant yarıştan çekilerek Albon’un yarışmasına karar verildi.

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Tüm bu hafifletici nedenlere rağmen Sargeant'ın performansı mercek altına alındı ve Carlos Sainz’ın da takıma katılma ihtimaliyle birlikte F1’deki yeri iyice sorgulanmaya başladı.

"Günün sonunda, her hafta sonu buraya geliyorum ve takımdaki herkes için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Aynı zamanda kendim için de buradayım, bilirisiniz, gelişmeye devam edebileceğimi ve bunu başarabileceğimi kendime kanıtlamak istiyorum."

"Kendi içimde gerçekleri biliyorum, bu sezon elimdekilerle iyi bir iş çıkardığımı da biliyorum. Benim için en önemli olan şey de bu."

Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Takım patronu James Vowles, yılın başlarında sezon ortası yaşanabilecek bir değişikliği reddediyordu, ancak Sargeant'ın Abu Dhabi'den önce gönderilebileceği iddiası son haftalarda yeniden gündeme oturdu.

Sargeant'a bu kararın acımasızca olup olmayacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bence iki eşit araca sahip olmanın bu kadar uzun sürdüğünü düşünürsek, işlerin nasıl gittiğini net olarak anlamak zor."

"Emin olduğum tek şey sürüş tarzımdan memnun olduğum. Geçen yıl bunu söyleyemiyordum. Bu yıl söyleyebilirim."

Melbourne'de takım arkadaşının hata nedeniyle yarıştan çekildikten sonra pilotunun güvenini yeniden inşa etmenin zor olduğunu kabul eden Vowles, yine de Britanya GP'sinde Sargeant'ın takımdaki yerini kanıtlaması gerektiğini ima ederek genç sürücünün üzerindeki baskıyı arttırdı.

Sargeant, "Dediğim gibi, en önemli şey, iyi bir iş çıkardığımı biliyorum."

"Sezon boyunca sahip olduklarımla iyi bir sürüş sergilediğimi biliyorum. Suzuka’daki performansıma baktığımda, ortaya koyduğum performanstan gerçekten gurur duyuyorum. Her zaman en iyi araca sahip olmasam bile, bildiğiniz gibi, elimden geleni yapmaya devam ettim."

"Ben bir savaşçıyım. Durum ne olursa olsun savaşacağım. Sonuna kadar savaşacağım." diye yanıt verdi.

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