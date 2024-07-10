Steiner: "Andretti'nin F1'e girmeye çalışırkenki tutumu yanlıştı"

Haas F1'in eski patronu Guenther Steiner, Formula 1 tarafından reddedilen ancak şampiyonada yarışmak için çabalamayı sürdüren Andretti'nin mevcut durumunu pek de iyimser bulmuyor.

Amerikalı ekip, son dönemde Pat Symonds'ı danışman olarak atayıp, yeni bir fabrika inşa etmeyi planladıklarını duyurmuştu. Fakat Formula 1, kendilerini pek de desteklemiyor gibi görünüyor.

Steiner, PlanetF1'e şöyle dedi: "Bu konuda bir şey yapmak için artık çok geç olduğunu düşünüyorum. Bence bu durumu toparlamak kolay olmayacak."

"Çünkü bir yere gidip pek çok insanı kızdırdığınızda ya da onlarla aynı fikirde olmadığınızda, bunu telafi etmek kolay olmuyor."

"Eğer bir partiye davet edilmek istiyorsam, kibar olmam gerekir. Eğer korumayı kızdırırsanız, sizi içeri almaz."

Steiner, Andretti'nin Haas'ı satın alma ihtimaliyle ilgili de şöyle dedi: "Orada uzun süre çalıştım ama Gene Haas'ın planlarının ne olduğunu bilmiyorum."

"Geçen yıl da bilmiyordum, iki yıl önce de bilmiyordum ve şimdi de uzun vadede ne düşündüğünü bilmiyorum."

"Bugün bir şey düşünürken yarın tamamen farklı bir şey düşünebilir."