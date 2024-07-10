Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor

İngiltere merkezli ekip, geçtiğimiz sezon başlayan yükselişini sezonun ilk yarısında da sürdürüyor. Özellikle de Lando Norris’in Max Verstappen’i yarış galibiyeti anlamında sürekli baskı altına alması, McLaren’i puan tablosunda Red Bull’a yaklaştırdı.

Bu sezon Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell ve son olarak Lewis Hamilton gibi farklı isimlerin galibiyet elde etmesi, Avustralya GP’sinde yarış dışı kalan Max Verstappen’in puan farkını açmasına engel oldu.

Üç kez şampiyon Max Verstappen, tüm yarışlarda istikrarlı bir performans sergilerken, takım arkadaşı Sergio Perez geçtiğimiz sezonun ortasında başlayan form düşüklüğünü bu sezon da sürdürüyor.

Meksikalı pilot, Miami Grand Prix’sinden bu yana ilk beşe giremedi. Son altı yarışta sadece bir yedincilik ve iki sekizincilik elde etti. Bu süreçte Monaco ve Kanada’da yarış dışı kalırken, Silverstone’daki sıralama turlarında çakıl havuzuna girmesiyle yarıştaki tüm şansını kaybetti.

Perez’in yaşadığı sıkıntılar, McLaren’in puan farkını 78’e indirmesini sağladı. Monako’dan itibaren form düşüklüğü yaşayan Ferrari ile de puan farkı 4’e inmiş oldu.

Red Bull’la mücadelede takımının beklentileri sorulduğunda Brown, “Bence günün sonunda her şey Perez’e bağlı olacak.”

“Max’in sezonun geri kalanında birinci, ikinci ya da üçüncü olacağını varsaymak zorundasınız - muhtemelen birincilikler üçüncülüklerden daha fazla olacak.”

“Sergio’nun düşük performans göstermesi bizim için bir fırsat yaratıyor. Bence son altı yarışta elde ettiğimiz puanları sezon boyunca elde edersek, yılın geri kalanında bunu başarabiliriz. Yani durumun farkındayız.”

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Ancak Andrea’nın takımı motive etme şekli, her şeyin bu hafta sonu, bir sonraki seans ve bir sonraki hafta ile ilgili olduğunu göstermeye çalışıyor. Bunu yapabileceğimizi biliyoruz ancak motivasyonumuzu sağlayan şey bu değil.”

“Motivasyonumuzu sağlayan şey, her seans, her hafta daha iyi olmaya çalışmak. Sonuçlar kendi kendine gelecektir,” diye yanıt verdi.

McLaren, Hamilton’ın takımda olduğu 2012 sezonundan bu yana Formula 1’de şampiyonluk mücadelesi vermedi. Honda ile yaşanan düşüş, son dönemlerde toparlanmaya başladı.

Şampiyonluk için bir fırsat doğuyor olabilir ancak Red Bull’un sezona hızlı başlaması, rakipleri güncelleme getirene kadar zirvede farkı açmasını sağladı.

Takım içinde başarı ihtimalinin konuşulup konuşulmadığı sorulduğunda Brown, “Sanırım hepimiz [konuşuyoruz].”

“Hepimiz Bahreyn’e gittik ve ‘tamam, işte şampiyona bu’ dedik.”

“Bu destansı olacak. Mercedes şu anda çok hızlı görünüyor. Ferrari mücadelenin içinde, yaklaşık iki yarış önce [Monako’da] Charles kazandı.”

“Yani yılın ikinci yarısında yarış kazanacak dört farklı takım varmış gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden oldukça harika - ne yazık ki sezon şimdi başlamıyor,” dedi.