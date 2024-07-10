Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor

McLaren CEO’su Zak Brown, Sergio Perez’in kötü performansının Red Bull’a karşı mücadele etme fırsatı doğurduğunu düşünüyor.

Ewan Gale Jonathan Noble
Lando Norris, McLaren MCL38 battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

İngiltere merkezli ekip, geçtiğimiz sezon başlayan yükselişini sezonun ilk yarısında da sürdürüyor. Özellikle de Lando Norris’in Max Verstappen’i yarış galibiyeti anlamında sürekli baskı altına alması, McLaren’i puan tablosunda Red Bull’a yaklaştırdı.

Bu sezon Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell ve son olarak Lewis Hamilton gibi farklı isimlerin galibiyet elde etmesi, Avustralya GP’sinde yarış dışı kalan Max Verstappen’in puan farkını açmasına engel oldu.

Üç kez şampiyon Max Verstappen, tüm yarışlarda istikrarlı bir performans sergilerken, takım arkadaşı Sergio Perez geçtiğimiz sezonun ortasında başlayan form düşüklüğünü bu sezon da sürdürüyor.

Meksikalı pilot, Miami Grand Prix’sinden bu yana ilk beşe giremedi. Son altı yarışta sadece bir yedincilik ve iki sekizincilik elde etti. Bu süreçte Monaco ve Kanada’da yarış dışı kalırken, Silverstone’daki sıralama turlarında çakıl havuzuna girmesiyle yarıştaki tüm şansını kaybetti.

Perez’in yaşadığı sıkıntılar, McLaren’in puan farkını 78’e indirmesini sağladı. Monako’dan itibaren form düşüklüğü yaşayan Ferrari ile de puan farkı 4’e inmiş oldu.

İlginizi Çekebilir:

Red Bull’la mücadelede takımının beklentileri sorulduğunda Brown, “Bence günün sonunda her şey Perez’e bağlı olacak.”

“Max’in sezonun geri kalanında birinci, ikinci ya da üçüncü olacağını varsaymak zorundasınız - muhtemelen birincilikler üçüncülüklerden daha fazla olacak.”

“Sergio’nun düşük performans göstermesi bizim için bir fırsat yaratıyor. Bence son altı yarışta elde ettiğimiz puanları sezon boyunca elde edersek, yılın geri kalanında bunu başarabiliriz. Yani durumun farkındayız.”

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Ancak Andrea’nın takımı motive etme şekli, her şeyin bu hafta sonu, bir sonraki seans ve bir sonraki hafta ile ilgili olduğunu göstermeye çalışıyor. Bunu yapabileceğimizi biliyoruz ancak motivasyonumuzu sağlayan şey bu değil.”

“Motivasyonumuzu sağlayan şey, her seans, her hafta daha iyi olmaya çalışmak. Sonuçlar kendi kendine gelecektir,” diye yanıt verdi.

McLaren, Hamilton’ın takımda olduğu 2012 sezonundan bu yana Formula 1’de şampiyonluk mücadelesi vermedi. Honda ile yaşanan düşüş, son dönemlerde toparlanmaya başladı.

Şampiyonluk için bir fırsat doğuyor olabilir ancak Red Bull’un sezona hızlı başlaması, rakipleri güncelleme getirene kadar zirvede farkı açmasını sağladı.

Takım içinde başarı ihtimalinin konuşulup konuşulmadığı sorulduğunda Brown, “Sanırım hepimiz [konuşuyoruz].”

“Hepimiz Bahreyn’e gittik ve ‘tamam, işte şampiyona bu’ dedik.”

“Bu destansı olacak. Mercedes şu anda çok hızlı görünüyor. Ferrari mücadelenin içinde, yaklaşık iki yarış önce [Monako’da] Charles kazandı.”

“Yani yılın ikinci yarısında yarış kazanacak dört farklı takım varmış gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden oldukça harika - ne yazık ki sezon şimdi başlamıyor,” dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vasseur, Ferrari'nin yaklaşımını savundu: "Sorunları için için bazı yarışları test olarak kullanmak gerekiyor"
Sonraki haber Türkiye İş Bankası, İtalya GP'de RB'ye sponsor olacak

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ewan Gale
Sargeant: "Sonuna kadar savaşacağım"

Sargeant: "Sonuna kadar savaşacağım"

Formula 1
Britanya GP
Sargeant: "Sonuna kadar savaşacağım"
Verstappen: "Le Mans için benimle iletişime geçiliyor ama acele etmeyeceğim"

Verstappen: "Le Mans için benimle iletişime geçiliyor ama acele etmeyeceğim"

Le Mans
Verstappen: "Le Mans için benimle iletişime geçiliyor ama acele etmeyeceğim"
McLaren: "Önümüzdeki yarışlar için birtakım güncellemeler getireceğiz"

McLaren: "Önümüzdeki yarışlar için birtakım güncellemeler getireceğiz"

Formula 1
McLaren: "Önümüzdeki yarışlar için birtakım güncellemeler getireceğiz"
Sergio Perez
Daha fazlası
Sergio Perez
Doornbos: "Red Bull, Perez'in yerine başkasını geçirmezse şampiyona liderliğini kaybedecek"

Doornbos: "Red Bull, Perez'in yerine başkasını geçirmezse şampiyona liderliğini kaybedecek"

Formula 1
Doornbos: "Red Bull, Perez'in yerine başkasını geçirmezse şampiyona liderliğini kaybedecek"
Montoya, Perez ve Verstappen'in "aynı araçlara" sahip olup olmadığını sorguluyor

Montoya, Perez ve Verstappen'in "aynı araçlara" sahip olup olmadığını sorguluyor

Formula 1
Britanya GP
Montoya, Perez ve Verstappen'in "aynı araçlara" sahip olup olmadığını sorguluyor
Perez, geleceği için iki kritik yarışa çıkacak!

Perez, geleceği için iki kritik yarışa çıkacak!

Formula 1
Perez, geleceği için iki kritik yarışa çıkacak!
McLaren
Daha fazlası
McLaren
Yapılan hatalar McLaren'a tam olarak ne kadara mal oldu?

Yapılan hatalar McLaren'a tam olarak ne kadara mal oldu?

Formula 1
Britanya GP
Yapılan hatalar McLaren'a tam olarak ne kadara mal oldu?
FIA, Avusturya'da Verstappen'in siyah-beyaz uyarı bayrağı alması gerektiğini kabul etti

FIA, Avusturya'da Verstappen'in siyah-beyaz uyarı bayrağı alması gerektiğini kabul etti

Formula 1
Britanya GP
FIA, Avusturya'da Verstappen'in siyah-beyaz uyarı bayrağı alması gerektiğini kabul etti
Norris: "Verdiğimiz iki karar bugün bize çok şeye mal oldu"

Norris: "Verdiğimiz iki karar bugün bize çok şeye mal oldu"

Formula 1
Britanya GP
Norris: "Verdiğimiz iki karar bugün bize çok şeye mal oldu"

Son Haberler

Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak

Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak

F1 Formula 1
Britanya GP
Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak
Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"

Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"

F1 Formula 1
Britanya GP
Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"
Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"

Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"

SBK World Superbike
Donington
Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"
Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"

Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"

SBK World Superbike
Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye