Doornbos: "Red Bull, Perez'in yerine başkasını geçirmezse şampiyona liderliğini kaybedecek"

Sergio Pérez Emilia-Romagna Grand Prix'sinden bu yana podyuma çıkamadı ve şampiyonada ikincilikten altıncılığa düştü.

Robert Doornbos bu konuda şöyle diyor: "Tüm dünya ona neden yeni bir sözleşme verildiğini ve neden değiştirilmediğini merak ediyor."

"Çünkü Pérez'in sergilediği performans Red Bull'a yakışır seviyede değil. Geçmişte hiç kimseye onun kadar zaman verilmedi."

"Red Bull, onunla ne yapacağı konusunda çok zorlanıyor. A takıma yükseltilen ve sezon ortasında başka birine şans vermek için gönderilen gençler oldu. Ancak Pérez'in durumu biraz daha farklı."

Doornbos'a göre Perez, takıma önemli bir sponsorluk getirisi ve ürün satma imkanı sunuyor.

Doornbos şöyle devam ediyor: "Red Bull'un son yıllarda diğerlerine karşı büyük bir üstünlüğü vardı, bu yüzden Pérez'in Max'ten 0.3 saniye yavaş olması sorun değildi. Fakat şimdi diğer tüm takımlar rekabetçi, bu yüzden 0.3 saniyelik fark birinci ya da altıncı olmak arasındaki fark olabiliyor."

"Altı ya da yedi haftadır çok geride ve artık fark 0.3 saniye de değil. Özellikle sıralama turlarında, bu onu çok geriye düşürüyor ki bu da bu rekabetçi gridde hiç puan alamaması anlamına geliyor."

Perez yaz arasına Verstappen'in 100 puan gerisinde girerse, Red Bull mevcut kontratını feshedebilecek.

"Bence bunu kullanmayı düşünüyorlar. Aksi takdirde neden bunları anlaşmaya koyasınız ki? Bu maddelerin orada olmasının bir sebebi var."

"Şu anda gördüğümüz şey cidden kötü. Tabii ki Pérez için üzücü olur fakat bu zor bir spor. Formula 1'de sadece 20 koltuk var. Ya parçalayacaksın ya yok edeceksin."

"Bence ona yeterince zaman tanıtılar ve şimdi gerçek anlamda harekete geçecekler çünkü Red Bull için şampiyonayı kazanmak daha önemli."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lawson mı, Tsunoda mı yoksa Ricciardo mu?

Red Bull Pérez'i göndermeye karar verirse, Verstappen'in yanındaki koltuğa kim oturmalı?

Doornbos, "Red Bull şu anda bu konuyla savaşıyor. Çünkü tamamen farklı bir senaryo bekliyorlardı. Onların düşüncesine göre Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda'ya zor anlar yaşatacaktı ama bunu henüz göremedik. Bu nedenle Pérez'den daha iyi performans gösterse bile onu ana takıma çıkarmak haksızlık olur."

"Ben Liam Lawson 'ı alırdım. Ya da Yuki'ye Red Bull'da bir şans verirdim, ki bu Honda için çok iyi olur. Öte yandan Red Bull Racing'de RB F1 Takımı'ndan çok daha farklı bir baskı var. Bununla nasıl başa çıkacağını bilen biri de Daniel Ricciardo"

"Yani evet, bu çok zor bir seçim. Onların yerinde olmak istemezdim."

"Fakat hiçbir şey yapmazlarsa, McLaren'in her seferinde iki pilotla ne kadar başarılı olduğu göz önüne alındığında, şampiyonayı kazanmaları zor olacak."

"Eğer takımlar şampiyonluğunu elde edemezlerse, kendi topuklarına sıkacaklar çünkü Red Bull üst üste üçüncü kez takımlar şampiyonasını kazanabilir. Bu da büyük bir başarı olur."

"Pérez'in o koltukta oturmasının tek nedeni buysa eğer, sponsorluk parası böyle bir başarıyla boy ölçüşemez." dedi.