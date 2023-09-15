Perez: "Ferrari'den çok uzaktayız"
Red Bull pilotu Sergio Perez, Singapur GP Cuma gününün ardından Ferrari'nin çok gerisinde olduklarını söyledi.
Ferrari, Marina Bay pistinde iki antrenman seansında da zaman tablosunun zirvesinde yer aldı. Red Bull ise umduğunu bulamayarak geride kaldı.
Her iki seansı da yedinci olarak tamamlayan Perez, günün ardından şunları söyledi: "Zor bir gündü."
"Doğru dengeyi bulamadık ve epey değişiklik yaptık."
"Yarış temposunda iyi görünüyoruz ama burada bu pek bir şey ifade etmiyor. Tek turda hızlı olmak için dengeyi bulmamız gerekiyor."
"Sanırım bir gecede çözmemiz gereken bazı ilginç şeyler var."
"Özellikle ikinci antrenman seansında aracın arka kısmında biraz zorluk yaşadık, bu yüzden bakmamız gereken pek çok şey var."
"Umarım bir çözüm bulabiliriz çünkü sıralamanın çok önemli olduğunu biliyoruz."
Perez, Ferrari'nin performansının ise beklenmedik olduğuna değindi.
Red Bull pilotu, "Ferrari'nin burada çok güçlü olmasını beklemiyorduk."
"Onlardan çok uzaktayız ve umarım yarın farkı biraz daha kapatabiliriz. Ama evet, oldukça zorlu bir yarış olacak." dedi.
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