Verstappen: "Beklediğimizden çok daha kötüyüz"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Singapur'daki ilk günün ardından beklediklerinden çok daha kötü olduklarını söyledi.
Red Bull, düşük hızlı virajlara sahip olan Singapur'un kendileri için daha zor geçmesini bekliyordu ve cuma günü beklentilerin epey altında kaldılar.
En hızlı turunda hata yapan ve araçtan pek de memnun görünmeyen Max Verstappen, günü sekizinci sırada noktaladı.
Verstappen, günün beklediklerinden daha kötü geçtiğini söylerken, Ferrari'nin çok hızlı göründüğünü de kabul etti.
Hollandalı pilot, seans sonrası şöyle konuştu: "Bugün beklediğimden biraz daha kötü geçti."
"Aracın dengesi beni gerçekten çok zorladı."
"İkinci antrenman seansında çok şey denedik. Bazıları işe yaradı, bazıları yaramadı ama ne yaparsak yapalım aracı hiçbir şekilde toparlayamadık."
"Dolayısıyla bu gece için çözmemiz gereken pek çok şey var."
"Henüz anlayamadığımız birkaç şey var... Şimdi bunlara bakmamız gerekiyor."
Verstappen, pole pozisyonunun mümkün olup olmadığı sorulduğunda ise Ferrari'yi işaret ederek şöyle dedi: "Elbette gelişmeye çalışacağız ama aradaki fark oldukça büyük."
"Ferrari gerçekten çok hızlı... Biz de beklediğimizden çok daha kötüyüz."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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