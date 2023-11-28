Abu Dabi testi: Ocon günü zirvede tamamladı, Russell kaza yaptı
Alpine'den Esteban Ocon, George Russell'ın Mercedes'iyle kaza yaptığı Abu Dabi testini zirvede tamamladı.
Formula 1'de 2023 sezonu geçen hafta sonu resmi olarak sona erse de, takımlar bir günlük sezon sonu testi için Abu Dabi'de kaldılar.
Abu Dabi'deki Yas Marina pistinde, 2024 F1 lastiklerinin test edildiği ve aynı zamanda çaylaklara da F1 aracı kullanma fırsatı verildiği bir günlük bir sezon sonu testi düzenlendi.
Her takım iki araçla piste çıktı; ilk araçta lastik testi için bir tecrübeli pilot, ikinci araçta ise ikiden fazla yarışa çıkmamış çaylak bir isim sürüş yaptı.
Günün en büyük olayı Mercedes pilotu George Russell'ın teknik sorundan ötürü altıncı virajda bariyerlere çarpması ve kırmızı bayraklara neden olmasıydı.
W14'ün sağ ön tarafında önemli oranda hasar oluşurken, Russell günü sadece 58 turla kapattı.
Sabah bölümünde yumuşak lastikle 1:24.799 yapan Carlos Sainz, Red Bull'dan Sergio Perez ve McLaren'dan Oscar Piastri'nin önünde en hızlı zamanı yaptı.
Bu süre gün batımına kadar zirvede kaldı fakat günü tamamlaması için yeterli olmadı.
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Jake Dennis, Red Bull Racing RB19
Gün boyunca 110 tur Ocon, gün sonuna doğru 1:24.393 yaptı ve testi lider tamamladı. McLaren'ın yedek pilotu Pato O'Ward ise 103 tur attığı günde 1:24.662 ile ikinci sırada yer aldı.
Mercedes'in çaylak pilotu ve F2 şampiyonası ikinci Frederik Vesti ise 106 tur attığı günü 1:24.679 ile üçüncü bitirdi.
Gün boyu farklı ayarlar deneyen ve çeşitli testler yapan Sergio Perez, 1:24.715 ile dördüncü olurken, Sainz beşinci ve 1:24.827 yapan Fernando Alonso altıncı oldu.
İspanyol pilot, öğleden sonra aracı Lance Stroll'den devraldı ve toplamda 37 tur atabildi.
Çaylaklar Jack Doohan (Alpine) ve Robert Shwartzman (Ferrari) sırasıyla yedinci ve sekizinci olurken, Williams'tan Logan Sargeant ile öğleden sonra direksiyona geçen Charles Leclerc ilk 10'u tamamladı.
Yeni F2 şampiyonu Theo Pourchaire, Alfa Romeo adına yaklaşık 100 tur atarak 11. oldu.
Red Bull'dan Jake Dennis RB19 ile 124 tur atarken, Arjantinli Franco Colapinto da Williams ile ilk F1 deneyimini yaşadı.
Test sonucu:
|Poz.
|Pilot
|Araç
|Zaman
|Tur
|1
|Esteban Ocon
|Alpine A523
|1'24"393
|110
|2
|Pato O'Ward
|McLaren MCL60
|1'24"662
|103
|3
|Frederik Vesti
|Mercedes W14
|1'24"679
|106
|4
|Sergio Perez
|Red Bull RB19
|1'24"715
|117
|5
|Carlos Sainz
|Ferrari SF-23
|1'24"799
|69
|6
|Fernando Alonso
|Aston Martin AMR23
|1'24"827
|37
|7
|Jack Doohan
|Alpine A523
|1'25"038
|108
|8
|Robert Shwartzman
|Ferrari SF-23
|1'25"050
|123
|9
|Logan Sargeant
|Williams FW45
|1'25"263
|56
|10
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-23
|1'25"371
|66
|11
|Theo Pourchaire
|Alfa Romeo C43
|1'25"424
|96
|12
|Felipe Drugovich
|Aston Martin AMR23
|1'25"554
|123
|13
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri AT04
|1'25"570
|59
|14
|Jake Dennis
|Red Bull RB19
|1'25"666
|124
|15
|Ayumu Iwasa
|AlphaTauri AT04
|1'25"753
|96
|16
|Oliver Bearman
|Haas VF-23
|1'25"779
|110
|17
|Zak O'Sullivan
|Williams FW45
|1'25"842
|50
|18
|Oscar Piastri
|McLaren MCL60
|1'25"930
|123
|19
|Pietro Fittipaldi
|Haas VF-23
|1'25"940
|130
|20
|George Russel
|Mercedes W14
|1'26"283
|58
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin AMR23
|1'26"681
|50
|22
|Franco Colapinto
|Williams FW45
|1'26"832
|65
|23
|Daniel Ricciardo
|AlphaTauri AT04
|1'26"965
|55
|25
|Guanyu Zhou
|Alfa Romeo C43
|1'27"387
|106
|25
|Alex Albon
|Williams FW45
|1'27"824
|51
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