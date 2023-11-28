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Formula 1 Abu Dhabi sezon sonu testi
Test raporu

Abu Dabi testi: Ocon günü zirvede tamamladı, Russell kaza yaptı

Alpine'den Esteban Ocon, George Russell'ın Mercedes'iyle kaza yaptığı Abu Dabi testini zirvede tamamladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Esteban Ocon, Alpine A523

Formula 1'de 2023 sezonu geçen hafta sonu resmi olarak sona erse de, takımlar bir günlük sezon sonu testi için Abu Dabi'de kaldılar.

Abu Dabi'deki Yas Marina pistinde, 2024 F1 lastiklerinin test edildiği ve aynı zamanda çaylaklara da F1 aracı kullanma fırsatı verildiği bir günlük bir sezon sonu testi düzenlendi.

Her takım iki araçla piste çıktı; ilk araçta lastik testi için bir tecrübeli pilot, ikinci araçta ise ikiden fazla yarışa çıkmamış çaylak bir isim sürüş yaptı.

Günün en büyük olayı Mercedes pilotu George Russell'ın teknik sorundan ötürü altıncı virajda bariyerlere çarpması ve kırmızı bayraklara neden olmasıydı.

W14'ün sağ ön tarafında önemli oranda hasar oluşurken, Russell günü sadece 58 turla kapattı.

Sabah bölümünde yumuşak lastikle 1:24.799 yapan Carlos Sainz, Red Bull'dan Sergio Perez ve McLaren'dan Oscar Piastri'nin önünde en hızlı zamanı yaptı.

Bu süre gün batımına kadar zirvede kaldı fakat günü tamamlaması için yeterli olmadı.

Jake Dennis, Red Bull Racing RB19

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Jake Dennis, Red Bull Racing RB19

Gün boyunca 110 tur Ocon, gün sonuna doğru 1:24.393 yaptı ve testi lider tamamladı. McLaren'ın yedek pilotu Pato O'Ward ise 103 tur attığı günde 1:24.662 ile ikinci sırada yer aldı.

Mercedes'in çaylak pilotu ve F2 şampiyonası ikinci Frederik Vesti ise 106 tur attığı günü 1:24.679 ile üçüncü bitirdi.

Gün boyu farklı ayarlar deneyen ve çeşitli testler yapan Sergio Perez, 1:24.715 ile dördüncü olurken, Sainz beşinci ve 1:24.827 yapan Fernando Alonso altıncı oldu.

İspanyol pilot, öğleden sonra aracı Lance Stroll'den devraldı ve toplamda 37 tur atabildi.

Çaylaklar Jack Doohan (Alpine) ve Robert Shwartzman (Ferrari) sırasıyla yedinci ve sekizinci olurken, Williams'tan Logan Sargeant ile öğleden sonra direksiyona geçen Charles Leclerc ilk 10'u tamamladı.

Yeni F2 şampiyonu Theo Pourchaire, Alfa Romeo adına yaklaşık 100 tur atarak 11. oldu.

Red Bull'dan Jake Dennis RB19 ile 124 tur atarken, Arjantinli Franco Colapinto da Williams ile ilk F1 deneyimini yaşadı.

Test sonucu:

Poz. Pilot Araç Zaman Tur
1 Esteban Ocon Alpine A523 1'24"393 110
2 Pato O'Ward McLaren MCL60 1'24"662 103
3 Frederik Vesti Mercedes W14 1'24"679 106
4 Sergio Perez Red Bull RB19 1'24"715 117
5 Carlos Sainz Ferrari SF-23 1'24"799 69
6 Fernando Alonso Aston Martin AMR23 1'24"827 37
7 Jack Doohan Alpine A523 1'25"038 108
8 Robert Shwartzman Ferrari SF-23 1'25"050 123
9 Logan Sargeant Williams FW45 1'25"263 56
10 Charles Leclerc Ferrari SF-23 1'25"371 66
11 Theo Pourchaire Alfa Romeo C43 1'25"424 96
12 Felipe Drugovich Aston Martin AMR23 1'25"554 123
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT04 1'25"570 59
14 Jake Dennis Red Bull RB19 1'25"666 124
15 Ayumu Iwasa AlphaTauri AT04 1'25"753 96
16 Oliver Bearman Haas VF-23 1'25"779 110
17 Zak O'Sullivan Williams FW45 1'25"842 50
18 Oscar Piastri McLaren MCL60 1'25"930 123
19 Pietro Fittipaldi Haas VF-23 1'25"940 130
20 George Russel Mercedes W14 1'26"283 58
21 Lance Stroll Aston Martin AMR23 1'26"681 50
22 Franco Colapinto Williams FW45 1'26"832 65
23 Daniel Ricciardo AlphaTauri AT04 1'26"965 55
25 Guanyu Zhou Alfa Romeo C43 1'27"387 106
25 Alex Albon Williams FW45 1'27"824 51
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