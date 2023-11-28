Abu Dabi testi: Ocon günü zirvede tamamladı, Russell kaza yaptı

Formula 1'de 2023 sezonu geçen hafta sonu resmi olarak sona erse de, takımlar bir günlük sezon sonu testi için Abu Dabi'de kaldılar.

Abu Dabi'deki Yas Marina pistinde, 2024 F1 lastiklerinin test edildiği ve aynı zamanda çaylaklara da F1 aracı kullanma fırsatı verildiği bir günlük bir sezon sonu testi düzenlendi.

Her takım iki araçla piste çıktı; ilk araçta lastik testi için bir tecrübeli pilot, ikinci araçta ise ikiden fazla yarışa çıkmamış çaylak bir isim sürüş yaptı.

Günün en büyük olayı Mercedes pilotu George Russell'ın teknik sorundan ötürü altıncı virajda bariyerlere çarpması ve kırmızı bayraklara neden olmasıydı.

W14'ün sağ ön tarafında önemli oranda hasar oluşurken, Russell günü sadece 58 turla kapattı.

Sabah bölümünde yumuşak lastikle 1:24.799 yapan Carlos Sainz, Red Bull'dan Sergio Perez ve McLaren'dan Oscar Piastri'nin önünde en hızlı zamanı yaptı.

Bu süre gün batımına kadar zirvede kaldı fakat günü tamamlaması için yeterli olmadı.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Jake Dennis, Red Bull Racing RB19

Gün boyunca 110 tur Ocon, gün sonuna doğru 1:24.393 yaptı ve testi lider tamamladı. McLaren'ın yedek pilotu Pato O'Ward ise 103 tur attığı günde 1:24.662 ile ikinci sırada yer aldı.

Mercedes'in çaylak pilotu ve F2 şampiyonası ikinci Frederik Vesti ise 106 tur attığı günü 1:24.679 ile üçüncü bitirdi.

Gün boyu farklı ayarlar deneyen ve çeşitli testler yapan Sergio Perez, 1:24.715 ile dördüncü olurken, Sainz beşinci ve 1:24.827 yapan Fernando Alonso altıncı oldu.

İspanyol pilot, öğleden sonra aracı Lance Stroll'den devraldı ve toplamda 37 tur atabildi.

Çaylaklar Jack Doohan (Alpine) ve Robert Shwartzman (Ferrari) sırasıyla yedinci ve sekizinci olurken, Williams'tan Logan Sargeant ile öğleden sonra direksiyona geçen Charles Leclerc ilk 10'u tamamladı.

Yeni F2 şampiyonu Theo Pourchaire, Alfa Romeo adına yaklaşık 100 tur atarak 11. oldu.

Red Bull'dan Jake Dennis RB19 ile 124 tur atarken, Arjantinli Franco Colapinto da Williams ile ilk F1 deneyimini yaşadı.

Test sonucu: