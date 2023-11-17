Ocon da pist yüzünden aracına hasar aldı, şasisi değişecek

Las Vegas'ta 1. antrenman seansına rögar kapakları damgasını vurdu. Yerinden çıkan bir rögar kapağı nedeniyle Carlos Sainz yolda kalmış ve 10 dakikanın ardından seans durdurulmuştu. Rögar kapağının yerinden çıkması dolayısıyla FIA, seansı devam ettirmemişti ve pistte onarım çalışmaları yapılması gerektiğini söylemişti.

Seansın ardından öğrendik ki seans içerisinde sadece Sainz değil, Esteban Ocon da rögar kapağı nedeniyle aracına hasar almış. Ocon'un aracındaki hasar oldukça ciddi ve Alpine, Fransız pilotunun şasisini değiştirme kararı aldı.

FIA, şu anda pistteki tüm rögar kapaklarını inceliyor ve sadece tek rögar kapağında sorun olmadığı görüldü. Dolayısıyla süreç uzayabilir.