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Formula 1 Las Vegas GP
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FIA'dan açıklama geldi: "Tüm rögar kapaklarını incelememiz gerek"

Las Vegas'ta 1. antrenman seansının pistteki bir rögar kapağının yerinden fırlaması nedeniyle sadece 10 dakika sürmesinin ardından FIA, bir açıklama yaptı ve pistteki tüm rögar kapaklarını kontrol edeceklerini söyledi.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Ferrari SF-23 pilotu Carlos Sainz'in aracı, gevşek bir rögar kapağının neden olduğu hasarın ardından bir kamyon üzerinde pite geri döndü

Vegas'ta hafta sonuna kabus gibi bir başlangıç yapıldı zira bu sabah gerçekleştirilen 1. antrenman seansı sadece 20 dakika sürebildi.

Seansın ilk 10 dakikası geride kalırken Ferrari pilotu Carlos Sainz, aracının altına büyük bir darbe aldı. Bu darbe o kadar büyüktü ki Ferrari'nin motorunun kapanmasına neden oldu. 

Sonrasında bu büyük darbeye yerinden fırlayan bir rögar kapağının neden olduğu görüldü. FIA, pistte onarım çalışmaları yapılması gerektiğinden seansın devam ettirilmeyeceğini açıklamıştı ve Vegas'ta ilk seans sadece 20 dakikanın ardından bitirilmişti. 

 

Sadece Carlos Sainz değil, Esteban Ocon ve Guanyu Zhou da benzer nedenlerden araçlarına hasar aldılar. Hatta Esteban Ocon şasi değiştirmek zorunda. Yani pistte sadece bir rögar kapağında değil, birkaçında sorun olduğu düşünülüyor. 

FIA'dan ise konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "İncelemenin ardından, bir rögar kapağının etrafındaki beton çerçevenin hasar gördüğü anlaşıldı. Şimdi diğer tüm rögar kapaklarını kontrol etmemiz gerekecek, bu biraz zaman alacak."

"Yerel devre mühendislik ekibiyle sorunun çözülmesinin ne kadar zaman alacağını görüşecek ve görüşme sonucunda programda yapılacak değişiklikleri açıklayacağız." ifadelerine yer verildi. 

İkinci antrenman seansının yarına kaydırılması dahi konuşulan ihtimaller arasında. 

 

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