Formula 1 Sao Paulo GP

Ocon: "Bu spora olan aşkım hâlâ ilk günkü kadar güçlü"

Haas ile yolları ayrılan Esteban Ocon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek veren tüm hayranlarına teşekkür etti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 11 Kas 2026 06:00

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Meksika GP hafta sonunun ardından Haas’tan ayrıldığı açıklanan Esteban Ocon, yaşanan sürecin ardından ilk kez bir paylaşımda bulundu.

Meksika'da Ryo Hirakawa'ya, Sao Paulo'daysa Rafael Camara'ya yerini devreden Fransız pilot, sosyal medya hesabından bir veda ve teşekkür mesajı yayımlayarak spora olan tutkusunun eksilmediğini vurguladı.

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Esteban Ocon, paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, Gönderdiğiniz tüm mesajlar için içtenlikle teşekkür etmek istedim. Desteğiniz benim için gerçekten çok büyük bir anlam taşıyor.”

“Zaman ayırıp bana ulaşan taraftarlara, meslektaşlarıma ve eski çalışma arkadaşlarıma da ayrıca yürekten minnettarım.”

“Bu spora olan aşkım hâlâ ilk günkü kadar güçlü ve bu tutkuyu sizlerle paylaşabildiğim için çok şanslıyım.”

“Gösterdiğiniz nezaket ve verdiğiniz cesaret için hepinize teşekkür ederim."

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- Motorsport.com Ekibi

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