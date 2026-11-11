Formula 1 Sao Paulo GP
Ocon: "Bu spora olan aşkım hâlâ ilk günkü kadar güçlü"
Haas ile yolları ayrılan Esteban Ocon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek veren tüm hayranlarına teşekkür etti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 11 Kas 2026 06:00
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Meksika GP hafta sonunun ardından Haas’tan ayrıldığı açıklanan Esteban Ocon, yaşanan sürecin ardından ilk kez bir paylaşımda bulundu.
Meksika'da Ryo Hirakawa'ya, Sao Paulo'daysa Rafael Camara'ya yerini devreden Fransız pilot, sosyal medya hesabından bir veda ve teşekkür mesajı yayımlayarak spora olan tutkusunun eksilmediğini vurguladı.
Ayrıca okuyun:
Esteban Ocon, paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, Gönderdiğiniz tüm mesajlar için içtenlikle teşekkür etmek istedim. Desteğiniz benim için gerçekten çok büyük bir anlam taşıyor.”
“Zaman ayırıp bana ulaşan taraftarlara, meslektaşlarıma ve eski çalışma arkadaşlarıma da ayrıca yürekten minnettarım.”
“Bu spora olan aşkım hâlâ ilk günkü kadar güçlü ve bu tutkuyu sizlerle paylaşabildiğim için çok şanslıyım.”
“Gösterdiğiniz nezaket ve verdiğiniz cesaret için hepinize teşekkür ederim."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Mekies: "Brezilya'da saf hız anlamında McLaren bizden daha iyiydi"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Verstappen, Brezilya’daki yavaş startın sebebini açıkladı: "Bu sefer benim hatamdı"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
1 g
Verstappen, Brezilya’daki yavaş startın sebebini açıkladı: "Bu sefer benim hatamdı"
2026 Extreme Kupası'nın final mücadelesi tamamlandı
GENEL
GENEL 1 g
2026 Extreme Kupası'nın final mücadelesi tamamlandı
Red Bull’daki yapılanma süreci Lawson’ın geleceğini nasıl etkiliyor?
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
1 g
Red Bull’daki yapılanma süreci Lawson’ın geleceğini nasıl etkiliyor?
Son Haberler
Ocon: "Bu spora olan aşkım hâlâ ilk günkü kadar güçlü"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
3 dk
Ocon: "Bu spora olan aşkım hâlâ ilk günkü kadar güçlü"
Mekies: "Brezilya'da saf hız anlamında McLaren bizden daha iyiydi"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
13 s
Mekies: "Brezilya'da saf hız anlamında McLaren bizden daha iyiydi"
Wolff: "2027 sezonu benim için şimdiden başladı"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
14 s
Wolff: "2027 sezonu benim için şimdiden başladı"
Resmi: Aprilia, deneyimli test sürücüsü Savadori ile sözleşme yeniledi
MotoGP
MGP MotoGP 15 s
Resmi: Aprilia, deneyimli test sürücüsü Savadori ile sözleşme yeniledi
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol