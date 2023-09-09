Meksika GP yönetimi, Marko'ya tepki gösterdi!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında Perez'i eleştiren Marko, pilotunun zaman zaman yeterince odaklanamadığını söylemiş ve bunu "Güney Amerikalı" olmasına bağlamıştı.

Marko'nun bu açıklamaları Meksika'da epey tepki çekti ve kendisi taraftarlarca ırkçı ifadeler kullanmakla suçlandı.

Sonrasında başka bir açıklama yapan ve yanlış anlaşıldığını söyleyen Marko, yine de ifadelerinden ötürü özür diledi.

Ancak bu özür yeterli olmuş gibi durmuyor, nitekim birçok farklı cepheden Marko'ya eleştiriler ve Perez'e destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Son olarak Perez'in kendi evindeki yarış olan Meksika GP'sinin organizatörleri resmi bir açıklama yayınlayarak Perez'e desteğini açıkladı.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meksika GP organizatörleri olarak, Meksikalı sürücü Sergio "Checo" Perez'e desteklerimizi iletiyoruz."

"Uygunsuz yorumların spor da dahil hiçbir alanda yeri yoktur. Bunu engelleyecek adımların atılması ve gerektiğinde özür dilenmesi önemlidir."

"Herkesi F1'de daha saygılı ve daha birlik içinde bir topluluk oluşturmaya, hem pistte hem de pist dışında sağlıklı rekabeti teşvik etmeye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Red Bull cephesinden bu konuya dair bir açıklama henüz gelmedi, ancak takımın geçen yıl benzer ifadelerden ötürü Juri Vips'i kovduğu düşünülürse bir adım atılacaktır.