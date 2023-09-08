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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Formula 1 pilotları Sergio Perez hakkında yaptığı "saldırgan" ırkçı yorumlar için özür diledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing and Sergio Perez, Red Bull Racing

Red Bull pilotu Perez'in takım arkadaşı Max Verstappen'in performansını yakalayamadığı bir sezonun ardından Marko, Meksikalı pilotu zaman zaman eleştirmekten geri durmadı.

Ancak bu hafta başında Red Bull'un kendi kanalı ServusTV'ye yaptığı açıklamalarda, Perez'in yaşadığı bazı sıkıntıların sorumlusunun milliyeti olduğunu öne sürerek söylemini sertleştirdi.

Marko, "Sıralama turlarında sorunlar yaşadığını, formunda dalgalanmalar olduğunu biliyoruz."

"O bir Güney Amerikalı ve Max (Verstappen) ya da Sebastian (Vettel) gibi kafasını tamamen odaklayamıyor." demişti.

Marko'nun yorumları Perez ve tüm Güney Amerikalılar için bir hakaret olmasının yanı sıra, ülke resmi olarak Kuzey Amerika'da yer aldığı için Meksika'da da heyecan yarattı.

Perez'in takımdaki geleceğiyle ilgili spekülasyonların devam ettiği ve Marko'nun yorumlarıyla ilgili hoşnutsuzluğun arttığı bir ortamda, ServusTV Cuma günü Marko adına bir açıklama yayınlayarak söyledikleri için özür diledi.

Web sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle denildi: "Saldırgan sözlerim için özür diliyor ve herhangi bir ülkeden, herhangi bir ırktan, herhangi bir etnik kökenden insanlar hakkında genelleme yapabileceğimize inanmadığımı açıkça belirtmek istiyorum."

"Checo'nun bu yılki performansında dalgalanmalar olduğunu belirtmeye çalışıyordum ancak bunu kültürel mirasına bağlamak yanlıştı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Perez'in 2024 sonuna kadar Red Bull'da kalmak üzere bir sözleşmesi var ancak o tarihten sonra takımda kalıp kalmayacağı konusunda spekülasyonlar artıyor.

Meksikalı pilot, İtalya GP'sinin ardından takımın başarısına katkıda bulunabileceğine olan inancının, takımda kalması için kritik önem taşıdığını söyleyerek başka bir yerdeki potansiyel geleceği hakkında ilk ipucunu verdi.

İspanyol kanalı DAZN'a verdiği demeçte "Geçirdiğimiz sezonla birlikte, önümüzdeki birkaç yarışta da katkıda bulunabileceğimi hissettiğim bir ortamda olmak istiyorum."

"Ve eğer 2024'teki o yer burada değilse başka alternatifler aramalıyız. Ancak şu anda ana odak noktam burada olmak, daha fazla yarış kazanmak ve Red Bull ile şampiyonluklar kazanmaya devam etmek."

"Önümüzdeki yıla kadar sözleşmem var, bu yüzden önümüzdeki yıl bir ara oturup konuşacağız." demişti.

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