Formula 1 Sao Paulo GP

Mekies: "Max yine kendine has bir ustalık eseri sergiledi"

Laurent Mekies, Brezilya GP’deki çifte podyumun ardından Max Verstappen ve Isack Hadjar’ın performanslarını övdü.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 09:30

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Laurent Mekies, Red Bull Racing Takım Patronu

Fotoğraf: Ashwith S Pai

Brezilya’daki yarışın ardından açıklamalarda bulunan Laurent Mekies, 21. sıradan başlayıp ikinci olan Max Verstappen’in sürüşünü "ustalık eseri" olarak nitelendirirken, Isack Hadjar’ın akıllıca bir yarış çıkararak sezondaki üçüncü podyumuna ulaşmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

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Islak zeminde ve pit stop stratejilerinde kusursuz bir iş çıkardıklarını vurgulayan Fransız yönetici, yumuşak lastiklere geçişin ardından Verstappen'in aracında yaşanan denge değişimini inceleyeceklerini ifade etti.

Yarışın ardından konuşan Mekies, şunları söyledi: "Sao Paulo’da harika bir sonuç elde ettik, tüm takımı yürekten kurlarım. “

“Max, 21. sıradan 2. sıraya tırmanırken sadece kendisinin yapabileceği tarzda bir ustalık eseri sergiledi. Brezilya’da 17. sıra veya daha geriden başlayarak üst üste üçüncü kez podyuma ulaştı. Neredeyse bu duruma alışıyoruz diyebilirsiniz ancak buradaki yarış tarzını, özellikle de bu kadar zorlu koşullarda izlemek gerçekten de benzersiz bir deneyim.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Takım Patronu

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Isack için de harika bir hafta sonu geride kaldı. Hafta sonu boyunca özgüvenini ve performansını artırmaya devam etti ve bugün akıllıca yarışarak sezondaki üçüncü podyumunu elde etti.”

“Her iki pilotumuzun da podyumda yer alması, ekibin sergilediği gerçek çabanın ve muazzam bir çalışmanın karşılığıdır. Pistteki koşulları değerlendirmek inanılmaz derecede zordu; pilotlarımız ve takımımız stratejiden pit stoplara kadar her şeyi kusursuz bir şekilde uyguladı.”

“Yine de her şey tamamen sorunsuz geçmedi. Geçiş lastiklerinde oldukça rekabetçiydik ancak Max’i kuru zemin lastiklerine geçirdiğimiz andan itibaren işleri zorlaştıran belirgin bir denge değişimi yaşadık.”

“Bunu anlamamız ve çözmemiz gerekiyor çünkü Lando bugün günün sonunda bizden biraz daha fazla tempoya sahipti.”

“Genel olarak bu çifte podyum harika bir başarı. Bu başarı, sıkı çalışmanın adanmışlığın ve kararlılığın bir yansımasıdır."

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- Motorsport.com Ekibi

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