Formula 1 Sao Paulo GP
Verstappen: “Araçta bir hasar oluşmuş olabilir”
Max Verstappen, 21. sıradan başlayıp ikinci bitirdiği yarışın ardından ilk bölümdeki temposunu kaybettiğini ve araçta hasar oluşmuş olabileceğini belirtti.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 8 Kas 2026 19:02
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Brezilya’daki yarışa grid cezası nedeniyle 21. sıradan başlayan ve podyumun ikinci basamağına kadar tırmanan Max Verstappen, yarışın ilk turlarında çok güçlü bir tempo sergilediğini söyledi. İkinci sıraya yükseldikten sonra Lando Norris ile aradaki farkı kapatamadığını belirten Hollandalı pilot, aracın dengesinde garip bir değişim hissettiğini ve tabanda veya karoserde bir hasar oluşup oluşmadığını inceleyeceklerini söyledi.
Brezilya’daki zorlu mücadeleyi değerlendiren yedi kez dünya şampiyonu Verstappen, şunları söyledi: "Zorlu bir yarıştı.”
“İlk birkaç tur elbette çok kritikti ve birçok rakibi geride bıraktım. Doğrusu ilk bölümdeki tempomuz çok ama çok güçlüydü.”
“Ne yazık ki sonrasında araçta bir tür hasar oluşmuş olabilir, henüz bilmiyorum. Çünkü aracın dengesi bir anda garipleşti ve tüm hafta sonu yakaladığım hissiyat tam tersine döndü.”
“İkinci sıraya tırmandıktan sonra Norris’e hiçbir şekilde yaklaşamadım.”
“Dolayısıyla oradaki sorunu anlamamız gerekiyor ancak yine de 21. sıradan başlayıp yarışı ikinci sırada, podyumda bitirmek çok iyi bir sonuç."
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- Motorsport.com Ekibi
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