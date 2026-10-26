Formula 1 Amerika GP
Leclerc: “Max pistte tam bir canavar!”
ABD GP’de Verstappen ile girdiği mücadeleyi değerlendiren Charles Leclerc, yarıştan son derece keyif aldığını vurguladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 26 Eki 2026 12:40
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Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images
Austin’deki yarışın startında muazzam bir çıkış yakalayarak Max Verstappen’i zorlayan Charles Leclerc, ilk virajlardaki mücadelenin ardından Hollandalı pilotu geride bırakmayı başarmıştı. Yarışın ilerleyen bölümlerinde 15.virajda Verstappen’in geçiş yapmasına engel olamasa da son turlardaki hamlesiyle yarışı rakibinin önünde 2. sırada tamamlayan Monakolu pilot, pistteki savaştan büyük keyif aldığını dile getirdi.
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Yarışın ardından Viaplay’e konuşan Leclerc, ilk turlardaki kritik anları şu sözlerle anlattı: "İlk viraja giderken sağ tarafımdaki Lewis ile biraz sıkıştık ve sonrasında biraz güç kaybı yaşadım.”
Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
“Bu yüzden dış çizgiden dolaşmak zorunda kaldım. Biliyordum ki gazdan en son ayağını çeken pilot pozisyonu kapacaktı. Herkesin son ana kadar zorlayacağını biliyordum."
"Max pistte tam bir canavar! Vizörümü kapattığım anda ben de kendimi öyle hissediyorum. Mücadeleyi bu kadar güzel kılan şey de tam olarak bu oldu."
"Max'in bana pek fazla alan bırakmayacağını biliyorum, aynı şeyi ben de onun için yapmayı planlamıştım. İlk birkaç virajın ardından pozisyon kazanıp mücadeleden galip ayrılmak harikaydı.”
“Yine de daha sonra, 15. virajda beni şaşırtmayı başardı. Zaten bataryam oldukça tükenmişti, onu arkamda tutabileceğimi sanmıyordum. Pozisyonu korusaydım bile uhtemelen ilerleyen bölümlerde onu engellemekte yine zorlanacaktım."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images
“Kimi Antonelli ve Mercedes’in uyguladığı tek pit stop stratejisi sürpriz oldu. Biz Red Bull ile benzer düşüncedeydik; iki pit stopun doğru strateji olacağını öngörmüştük.”
“Ancak günün sonunda Mercedes harika bir iş çıkardı, bu durumu iyice analiz edeceğiz.”
“Yine de son derece eğlenceli bir yarış geride kaldı. İlk turda Max ile yaşadığımız start anı, sonrasında Lando Norris ile mücadelemiz ve ardından tekrar Max ile çekişmek çok zevkliydi. Yarıştan çok keyif aldım."
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- Motorsport.com Ekibi
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