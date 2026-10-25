Formula 1 Amerika GP
Leclerc: “Eğlenceli bir yarış oldu”
ABD GP ardından konuşan Leclerc, zafer hedefini kaçırmış olsalar da sergiledikleri yarış temposundan ve pistteki mücadelelerden memnun olduğunu belirtti.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 25 Eki 2026 21:53
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Circuit of the Americas pistinde gerçekleştirilen yarışta Ferrari pilotu Charles Leclerc, damalı bayrağı 2. sırada geçerek podyuma çıkmayı başardı. Kimi Antonelli ile arası açılsa da Max Verstappen ile ikincilik mücadelesi veren Monakolu pilot, yarış sonunda sergiledikleri performansın genel anlamda olumlu olduğunu dile getirdi.
Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Leclerc, şu ifadeleri kullandı: "Oldukça iyi bir yarış geride kaldı. Ne yazık ki asıl hedefimiz olan galibiyetin biraz gerisinde kaldık.
“Ancak günün sonunda genel olarak olumlu bir yarıştı diyebilirim. Tempomuz oldukça iyiydi, sadece ilk bölüm bizim açımızdan biraz daha zorlu geçti.”
“Kimi tek pit stop stratejisini tercih etti ki bu bizim planlarımız arasında yer almıyordu. Yine de Max ile sıkı mücadele ettik ve güçlü bir tempo yakalamayı başardık.”
“Hem başlangıçta hem de sonrasında Max ile girdiğimiz güzel mücadelelerle birlikte gerçekten çok keyifli ve eğlenceli bir yarış oldu."
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- Motorsport.com Ekibi
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