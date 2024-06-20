Leclerc: "Hâlâ şampiyon olabileceğime inanıyorum"
Charles Leclerc, Max Verstappen'in şampiyonadaki 56 puanlık üstünlüğüne rağmen şampiyon olabileceğine dair inancını koruyor.
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Kanada Grand Prix'si hafta sonu, Ferrari için oldukça kötü geçti. İtalyan takımı, her iki pilotuyla da yarış dışı kalarak puan alamadı.
Bu hafta sonu için Ferrari'nin yaşadığı sorunları çözüp çözemediği bir soru işaretiydi; ancak Leclerc, takımın 'neyin yanlış gittiğini' anladığını ve buna bir çözüm bulduğunu dile getirdi.
İspanya GP hafta sonu öncesi konuşan Leclerc, "Tam olarak ne olduğunun detaylarına girmeyeceğim. Ama açıkçası düzlüklerde çok fazla tur zamanı kaybediyorduk ve bu da bizi yarıştan çekilmeye itti."
"Neyin yanlış gittiğini anlayana kadar bunu kontrol etmek zordu. Ancak sorunu anladık ve düzelttik. Motor sorununu anladığımızdan beri son birkaç gündür en çok odaklandığımız şey cumartesi günkü performans eksikliğiydi ki burada da işleri olması gerektiği gibi yönetemediğimizi düşünüyorum."
"Barselona'da kendi seviyemize geri döneceğimizden eminim." dedi.
Leclerc, bu pistte mücadeleci bir performans sergilemenin sezonun geri kalanı için iyi bir işaret olacağını düşünüyor.
Ayrıca bu hafta sonu Red Bull'un son birkaç yarışa kıyasla çok daha güçlü bir konumda olacağını öngörüyor.
Monakolu pilot, "Takım adına konuşmuyorum ama benim kişisel görüşüm daha güçlü bir Red Bull göreceğimiz yönünde... Bence sezon başında Barselona'da gördüğümüz Red Bull'u burada göreceğiz."
"Miami'den Kanada'daki son yarışa kadar olan son dört yarış tamamen kerb kullanımı ile ilgiliydi ve bunun Red Bull'un güçlü bir yanı olmadığını gördük. Bu yüzden onları bu hafta sonu iyi bir seviyede göreceğimize inanıyorum."
"Bununla birlikte, bu hafta sonu için araçta bazı yeni parçalarımız var. Eğer bu hafta sonu ön tarafa yakın olursak, bu sezonun geri kalanı için iyi bir işaret olur; çünkü normalde Barselona sezonun geri kalanı için oldukça temsilidir. Bu yüzden ilginç bir hafta sonu olacak." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, leaves his pit box after a stop
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Şampiyonada ikinci sırada yer alan Leclerc, Kanada GP'de şampiyona rakibi Verstappen'e karşı çok fazla puan kaybetmiş olsa da şampiyonluğa dair umutları halen devam ediyor.
"Şampiyonluk hakkında konuşmak ya da şampiyonluğu düşünmek için henüz çok çok erken. Ancak Kanada'dan önce gerçekten çok iyi bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum."
"Performans henüz istediğimiz yerde değil ve daha yapacak çok işimiz var. Ancak, almamız gereken tüm puanları en üst düzeye çıkarma açısından gerçekten iyi bir yıl oldu."
"Şu anda yarışlara odaklanmalı ve alabileceğimiz puanları en üst düzeye çıkarmalıyız. Sonra da sezon sonunda hesaplamaları yapacağız. Ancak hâlâ şampiyon olabileceğime inanıyorum."
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