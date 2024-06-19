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Formula 1 İspanya GP

Ferrari, İspanya GP'de eski formuna dönmeyi bekliyor

Ferrari, bu yılki rekabetçi performansını yeniden yakalamak için İspanya Grand Prix'sini büyük bir umutla bekliyor

Ezel Tan
Güncel:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur, bu hafta sonu Barcelona-Catalunya pistinde yeniden güçlü bir performans sergilemeyi hedeflediklerini belirtti.

Le Mans 24 Saat yarışında üst üste ikinci kez zafer kazanan Ferrari Hypercar ekibinin muhteşem başarısından ilham aldıklarını vurguladı.

Vasseur şöyle dedi:  "İspanya'da yine hızlı olmalı ve Kanada Grand Prix'sine kadarki performans seviyemize geri dönmeliyiz."

"Aslında Barselona'ya, Le Mans 24 Saat yarışını üst üste ikinci kez kazanan Ferrari Hypercar ekibimizin muhteşem performansından güç alarak geliyoruz."

"Montreal hafta sonundan bazı değerli dersler çıkardık ve artık önümüze bakıyoruz."

Ferrari, Montreal'de yaşadıkları deneyimlerden dersler çıkardıklarını ve bu derslerin İspanya Grand Prix'sinde kendilerine avantaj sağlayacağını düşünüyor. 

Vasseur, "Barcelona pisti her zaman bir aracın kabiliyeti için harika bir test olarak görüldü ve biz de burada her zamanki formumuza geri dönmeyi umuyoruz."

"Ancak tüm sezon boyunca sıralama turları ve yarışta her bir ondalık için mücadele verildiğini gördük, bu nedenle her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmak bizim için hayati önem taşıyacak."

"Bu da performansımızın zirvesinde olmayı gerektirecek çünkü her seansı mükemmel şekilde geçersek iyi sonuçlar alabiliriz." dedi.

İspanya Grand Prix'si Ferrari pilotu Carlos Sainz için özel bir anlam taşıyor, çünkü bu yarış onun kendi ülkesinde gerçekleşiyor.

Vasseur, Sainz'ın taraftarların vereceği ekstra destekten güç alacağını ve bu desteğin ona ek bir motivasyon sağlayacağını belirtti.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Glenn Dunbar

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