Formula 1 Sao Paulo GP

Leclerc: “Aracın hissiyatı berbattı”

Charles Leclerc, Brezilya GP cuma antrenmanlarında araç hissiyatının sezonun en kötülerinden biri olduğunu söyledi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 6 Kas 2026 21:40

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Brezilya Grand Prix'sinin cuma antrenman seanslarının ardından basının sorularını yanıtlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibi adına son derece zorlu bir günü geride bıraktıklarını belirtti.

Hafta içinde ilk kez baba olan ve yoğun bir süreçten geçen Monakolu pilot, düzlüklerde güç eksikliği yaşamalarının yanı sıra virajlardaki araç dengesinin ve yol tutuşunun sezonun en kötü seviyesinde olduğunu belirtti.

Antrenman seanslarını değerlendiren Leclerc şunları söyledi: "Çok ama çok zor bir cuma günüydü.”

“Aracın hissiyatı berbattı, bu yüzden yapacak çok işimiz var. Diğer hafta sonlarına kıyasla cumartesiden pazara aracı muhtemelen daha fazla değiştirmemiz gerekecek.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Düzlüklerde zaman kaybettiğimiz kesin ancak virajlarda aracın sunduğu hissiyat muhtemelen sezonun en kötü hissiyatlarından biriydi. Bu yüzden düzlüklerde bir eksiğimiz olduğunu bilsek de asıl kazanımı virajlarda elde etmemiz gerekiyor. Normalde virajlarda çok hızlıyızdır ancak bugün durum böyle değildi.”

“Bugün yaşadığımız sorunlar oldukça büyüktü ancak böyle bir pistte bu kadar zorlanmamız için hiçbir neden yok, bu yüzden bir çözüm bulmamız gerekiyor.”

Takım arasında yapılan toplantıya da değinen Leclerc, sözlerini şöyle tamamladı: “Fred ve Lewis ile dün akşam yaptığımız toplantıya gelince, hep birlikte oturup konuşmak gerçekten çok iyi oldu.”

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“Benim açımdan ilk kez baba olduğum için olumlu ama biraz çılgın bir hafta geride kaldı. Dolayısıyla konuşmak vakit bulamamıştık. Ne kadar hayal kırıklığı veya pürüz kaldıysa bunları konuşmak gerekiyordu ve bu yapıldı.”

“Şu an durumun tamamen tatlıya bağlandığını hissediyorum ve bundan sonra bu konu hakkında çok fazla konuşmamıza gerek olmadığını düşünüyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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