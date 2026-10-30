Formula 1 Meksika GP

Leclerc: “Alex küçüklüğümde imrendiğim bir pilottu"

Fernando Alonso’nun gridin gerisindeki pilot kalitesini hedef alan sert eleştirilerine Charles Leclerc’den yanıt geldi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 08:20

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

ABD Grand Prix’sinin ilk turunda Alex Albon ile yaşadığı temasın ardından gridin alt sıralarındaki pilot kalitesini açıkça hedef alan Fernando Alonso, eleştirilerini Meksika’da da sürdürmüştü. Tecrübeli İspanyol pilotunun bu sötlemlerine, Meksika GP basın toplantısında Charles Leclerc tepki gösterdi.

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Karting yıllarından beri birlikte yarıştığı Albon’u ve gridin genel kalitesini savunan Leclerc, araç farkına dikkat çekerek şunları söyledi: "Grid genelindeki pilot seviyesinin son derece yüksek olduğunu düşünüyorum.”

“Buradaki isimlerin çoğunluğuyla karting yıllarında birlikte büyüdük. Alex de oradaydı ve hatta benim küçüklüğümde imrendiğim bir pilottu. Benden her zaman bir veya iki kategori yukarıdaydı ve olağanüstüydü.”

“Bugün ister arka tarafta ister ortada ister en önde olsun, pilot standartlarının süper yüksek olduğuna eminim.”

“Değişen tek şey elbette kullandığımız yarış araçları. Ancak sürücü kalitesi kesinlikle çok yüksek."

Alexander Albon, Williams

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

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