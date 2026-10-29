Formula 1 Meksika GP

Alonso eleştirilerinin arkasında: "Alex’in o pozisyonda nasıl bir fırsat gördüğünü anlamıyorum"

ABD’deki kazanın ardından gridin arkasındaki pilot kalitesini sert şekilde eleştiren Fernando Alonso, sözlerinden geri adım atmadı.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 29 Eki 2026 20:08

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Austin’deki yarışın ilk turunda Alex Albon ile temas yaşayan, sonrasında aracının tabanında ciddi bir hasar meydana gelen ve puan şansını yitiren Fernando Alonso, olayın ardından yaptığı açıklamalardaki tavrın Meksika basın gününde de sürdürdü. Basının hedefteki isimleri sorması üzerine geri adım atmayan iki kez dünya şampiyonu pilot, muhatapların kendilerini bildiğini dile getirdi.

Ayrıca okuyun:

Austin’deki hatanın kabul edilemez olduğunu bir kez daha vutgulayan ve araç hasarlarının mali sınırları zorladığına dikkat çeken Alonso, şunları söyledi: "Gridin tam olarak üçte biri mi bilemem; çünkü haberlerde 7-8 sürücünün isminin öne çıkarılmaya çalışıldığını gördüm.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Belli bir sayı vermiyorum ama kimi kastettiğimizi ve bu sözlerin kime dokunduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Zaten yaşananlar her şeyi açıklıyor, bu yüzden hâlâ aynı şekilde düşünüyorum.”

“O an yapılan gereksiz bir hataydı ve Alex’in o pozisyonda nasıl bir fırsat gördüğünü anlamakta hâlâ güçlük çekiyorum.”

“Maalesef bu durum sadece Austin’e özgü değil, bütün sezon gridin bu bölümünde yarıştığım için araç içindeyken kelimelere dökemeyeceğim pek çok şey görüyorum."

“Gridin arkasındaki araçları sürmek daha zordur, yol tutuşu azdır ve kontrolü sağlamak zor olduğu için hatalar daha sık yaşanır. Ancak ilk turlardaki temaslar, havada uçuşan ön kanatlar ve bu tarz olaylar kesinlikle gereksiz; özellikle de arka sıralarda hiçbir şey için mücadele etmiyorken.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Slitz / Getty Images

“İşin içine bir de bütçe sınırı giriyor. Eğer takımları her yarış parçaları kırmalarından ve mali sınırları zorlamalarından mutluysa bu onların bileceği iş.”

“Hakemlerin görevi sadece tehlikeli durumları incelemektir. Asıl mesele pilotların hırsı ve gelecekten ne bekledikleridir. Formula 1’de daha uzun süre kalmak mı, büyük bir takıma geçmek mi istiyorlar yoksa böyle kazalar yapmaktan memnunlar mı?"

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Ralf’ten Meksika GP öncesi değerlendirme: "Red Bull hakkında büyük bir soru işareti var"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Ralf’ten Meksika GP öncesi değerlendirme: "Red Bull hakkında büyük bir soru işareti var"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 s



Ralf’ten Meksika GP öncesi değerlendirme: "Red Bull hakkında büyük bir soru işareti var"





GT Grand Finals İstanbul 2027'ye ertelendi



GENEL



GENEL 2 s



GT Grand Finals İstanbul 2027'ye ertelendi





Verstappen: "Umarım Meksika’da biraz daha rekabetçi olabiliriz"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



4 s



Verstappen: "Umarım Meksika’da biraz daha rekabetçi olabiliriz"

Son Haberler





Russell: "Bu sezon beni yıkmayacak, daha güçlü yapacak"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



17 dk



Russell: "Bu sezon beni yıkmayacak, daha güçlü yapacak"





Alonso eleştirilerinin arkasında: "Alex’in o pozisyonda nasıl bir fırsat gördüğünü anlamıyorum"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



45 dk



Alonso eleştirilerinin arkasında: "Alex’in o pozisyonda nasıl bir fırsat gördüğünü anlamıyorum"





Ralf’ten Meksika GP öncesi değerlendirme: "Red Bull hakkında büyük bir soru işareti var"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



1 s



Ralf’ten Meksika GP öncesi değerlendirme: "Red Bull hakkında büyük bir soru işareti var"





GT Grand Finals İstanbul 2027'ye ertelendi



GENEL



Genl GENEL 2 s



GT Grand Finals İstanbul 2027'ye ertelendi

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol