Formula 1 Meksika GP
Alonso eleştirilerinin arkasında: "Alex’in o pozisyonda nasıl bir fırsat gördüğünü anlamıyorum"
ABD’deki kazanın ardından gridin arkasındaki pilot kalitesini sert şekilde eleştiren Fernando Alonso, sözlerinden geri adım atmadı.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 29 Eki 2026 20:08
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Austin’deki yarışın ilk turunda Alex Albon ile temas yaşayan, sonrasında aracının tabanında ciddi bir hasar meydana gelen ve puan şansını yitiren Fernando Alonso, olayın ardından yaptığı açıklamalardaki tavrın Meksika basın gününde de sürdürdü. Basının hedefteki isimleri sorması üzerine geri adım atmayan iki kez dünya şampiyonu pilot, muhatapların kendilerini bildiğini dile getirdi.
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Austin’deki hatanın kabul edilemez olduğunu bir kez daha vutgulayan ve araç hasarlarının mali sınırları zorladığına dikkat çeken Alonso, şunları söyledi: "Gridin tam olarak üçte biri mi bilemem; çünkü haberlerde 7-8 sürücünün isminin öne çıkarılmaya çalışıldığını gördüm.”
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Belli bir sayı vermiyorum ama kimi kastettiğimizi ve bu sözlerin kime dokunduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Zaten yaşananlar her şeyi açıklıyor, bu yüzden hâlâ aynı şekilde düşünüyorum.”
“O an yapılan gereksiz bir hataydı ve Alex’in o pozisyonda nasıl bir fırsat gördüğünü anlamakta hâlâ güçlük çekiyorum.”
“Maalesef bu durum sadece Austin’e özgü değil, bütün sezon gridin bu bölümünde yarıştığım için araç içindeyken kelimelere dökemeyeceğim pek çok şey görüyorum."
“Gridin arkasındaki araçları sürmek daha zordur, yol tutuşu azdır ve kontrolü sağlamak zor olduğu için hatalar daha sık yaşanır. Ancak ilk turlardaki temaslar, havada uçuşan ön kanatlar ve bu tarz olaylar kesinlikle gereksiz; özellikle de arka sıralarda hiçbir şey için mücadele etmiyorken.”
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alex Slitz / Getty Images
“İşin içine bir de bütçe sınırı giriyor. Eğer takımları her yarış parçaları kırmalarından ve mali sınırları zorlamalarından mutluysa bu onların bileceği iş.”
“Hakemlerin görevi sadece tehlikeli durumları incelemektir. Asıl mesele pilotların hırsı ve gelecekten ne bekledikleridir. Formula 1’de daha uzun süre kalmak mı, büyük bir takıma geçmek mi istiyorlar yoksa böyle kazalar yapmaktan memnunlar mı?"
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- Motorsport.com Ekibi
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