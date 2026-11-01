Formula 1 Meksika GP
Lawson: “Max’in yanına gidip kendisinden özür diledim”
Meksika GP sıralama turlarında Q3'e kalan Liam Lawson genel performansı değerlendirdi ve Max Verstappen ile yaşadığı temansa değindi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 1 Kas 2026 08:10
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Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında güçlü bir performans sergileyerek son bölüme kalan Racing Bulls pilotu Liam Lawson, seans sonrasında hem elde ettikleri dereceyi hem de cuma günkü antrenman seansında Max Verstappen ile yaşadığı ve grid cezasıyla sonuçlanan teması değerlendirdi.
Yüksek rakım ve düşük yere basma kuvveti nedeniyle aracı limitte sürmenin çok zor olduğunu belirten Lawson, Verstappen ile pistte yaşadıkları temasın asla kasıtlı olmadığını vurguladı.
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Seansın ardından yaptığı açıklamalarda Lawson, şunları söyledi: "Elde ettiğimiz sonuç bakımından harika bir seans oldu.”
“Elbette kusursuz olsaydım biraz daha zaman elde edebilirdim ama genel olarak başlangıç pozisyonumuz son derece güçlü.”
“Burası gerçekten sürüşü çok zor bir pist, aracı hep daha fazla zorlamak istiyorsunuz ama gereken yol tutuşu olmuyor. Tur süresi çok kısa olduğu için trafik de işleri zorlaştırıyor.”
“Max ile yaşadığımız temas kesinlikle ideal bir durum değildi ve antrenman seanslarında asla yaşanmaması gereken bir şeydi. Bu sabah doğrudan Max’in yanına gidip kendisinden özür diledim çünkü onunla temas etmek gibi bir niyetim kesinlikle yoktu ve bu durumun sonuçları ikimiz için de iyi olmadı.”
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
“Seanstan hemen sonra kaskı çıkardığınızda vücutta yoğun bir adrenalin oluyor. Günün sonunda ne hissettiğini en iyi Max’in kendisi bilir. Dediğim gibi, temas yaşamak asla niyetim değildi ve bunun için özrümü diledim.”
“Aramızdaki meseleyi sabah tamamen tatlıya bağladığımızı düşünüyorum."
“Bundan sonraki süreç için gereken dersleri çıkaracağım. Yarın bizi uzun bir yarış bekliyor, umarım bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebiliriz.”
Liam Lawson, bu açıklamaları yaptıktan bir süre sonra aracının teknik prosedürlere uymadığı gerekçesiyle Meksika GP sıralama turlarından diskalifiye edildi.
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- Motorsport.com Ekibi
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