Formula 1 Meksika GP

Verstappen, Lawson ile yaşadığı temas hakkında: "Pek akıllıca bir davranış değildi”

Meksika GP antrenmanlarında Liam Lawson ile temas yaşayan Max Verstappen, genç pilotun hamlesini eleştirerek tepki gösterdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 07:20

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Meksika hafta sonundaki ikinci antrenman seansında Liam Lawson ile yaşadığı temas sonucu aracı hasar gören Max Verstappen, seans sonrası Sky Sports muhabiri Craig Slater’a konuştu. Düşük yol tutuşu nedeniyle tüm gridin zorlandığını belirten Hollandalı şampiyon, son dönemde gündemden düşmeyen kalkış sorunlarına da değindi.

Pist koşullarını, kalkış limitlerini ve Lawson ile yaşadığı olayı değerlendiren Verstappen, şu ifadeleri kullandı: "Zorlu bir seanstı. Muhtemelen biraz daha iyi geçebilirdi ancak aynı zamanda rakiplerimizden çok da uzakta olmadığımızı düşünüyorum.”

“Yani evet, sadece biraz ince ayar yapmamız gerekiyor ama sanırım herkes aynı şeyi söyleyecektir çünkü pistte sürüş hissi hiç harika değil.”

“Ancak diğer takımlara da baktığınızda yol tutuşu açısından kimsenin memnun olmadığını görebilirsiniz.”

“Kalkışlar konusundaysa yeni bir gelişme yok. Limitlerimizi biliyoruz, bu durum bir hafta sonundan diğerine sihirli bir şekilde değişmeyecek.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Lawson ile teması sorulduğundaysa Verstappen şunları söyledi: “Liam ile yaşadığımız olaya şanssızlık demezdim. Orada yapmaya çalıştığı şey pek akıllıca bir hareket değildi.”

“Yani günün sonunda bu durum benim hafta sonumu değiştirmeyecek ama onun yerinde olsaydım biraz aklımı kullanarak hareket ederdim.”

“Özellikle de gelecekteki koltuğunuz için mücadele ediyorsanız bu tür hareketlerden kaçınmanız gerekiyor.”

Yaşanan temansın ardından saatler süren incelemelerin sonucunda FIA hakemleri, iki pilota da bir sıra grid cezası verildiğini açıkladı.

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