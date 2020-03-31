İzole Günlerde İzlenebilecek En İyi 5 Netflix İçeriği
Koronavirüs etkilerinden korunabilmek için kendimizi evimizde izole ettiğimiz şu günlerde, "Neden motor sporları dünyasından uzak kalalım ki?" dedik ve sizler için, Netflix platformunun en iyi 5 motor sporları yapımını derledik.
Drive to Survie posteri
Drive To Survive (2019 - )
Bu belgesel dizi yapımında, Formula 1 dünyasının en güncel olaylarına, sürücülerin ve takım patronlarının bakış açılarına, en ünlü F1 yorumcularının yorumlarıyla ulaşmanız mümkün. Olayların perde arkasını gün yüzüne çıkaran Drive to Survive, her F1 hayranının izlemesi gereken bir yapım.
Go Karts Posteri
Go Karts (2020)
Birkaç gün önce gösterime giren filmin konusu şu şekilde; 15 yaşındaki Jack, annesi onları yeni bir şehre taşıdığında, go-kart yarışını keşfeder ve kendini bu spora adar. Gizli bir geçmişe sahip eski bir yarışçının ve yeni yakın arkadaşlarının desteğiyle Jack, ulusal şampiyonayı kazanmak için pervasızlığını kontrol etmeyi öğrenmelidir.
The 24 Hour War Posteri
The 24 Hour War (2016)
2016 yapımı bu belgesel filmde; 1960'ların başlarında, Henry Ford II ve Enzo Ferrari arasındaki Le Mans serisi rekabeti anlatılmaktadır. Bu destansı savaşta, sürücülerin hayatlarını kaybettiği, aile hanedanlarının neredeyse çöktüğü ve yarışın gidişatını değiştiren yeni bir yarış aracının gelişimi görülmektedir.
Gentleman Driver Posteri
The Gentleman Driver (2018)
The Gentleman Driver, ek iş olarak yarış pilotluğu yapan dört iş adamının hayatına yakından bakmanızı sağlayan bir yapıt. Film, bu adamları hem iş hem de yarış hayatları boyunca takip ediyor, onları benzersiz kılan şeyleri, bulundukları konuma nasıl ulaştıklarını ve "iki hayatları" ile nasıl başa çıktıklarını gözler önüne seriyor. Bu filmde yer alan isimler hem iş hem de yarış dünyasında zirvedeler. Onlar gerçekten aykırı kişilikler.
A Life of Speed Posteri
A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story (2020)
Belgesel filmde, gelmiş geçmiş en önemli sürücülerden birisi olan Juan Manuel Fangio'nun hikayesi ve kariyeri anlatılıyor. Film, Fangio'nun Avrupa'daki F1 pistlerine hakim olduğu ve dört farklı otomobil üreticisi için kazandığı beş şampiyonanın gerçekleştiği 1950'li yıllara odaklanıyor. Bu yapımda Fangio'yu, motor sporları dünyasının en önemli isimlerinin bakış açılarıyla dinleme şansına erişeceksiniz.
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İzole Günlerde İzlenebilecek En İyi 5 Netflix İçeriği
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