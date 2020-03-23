Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
249 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Özel Haber

İzole günlerde izlenebilecek en iyi 13 motor sporları filmi

paylaşım
yorumlar
İzole günlerde izlenebilecek en iyi 13 motor sporları filmi
Ekleyen:
, Editör
23 Mar 2020 07:25

Coronavirüs etkilerinden korunabilmek için kendimizi evimizde izole ettiğimiz şu günlerde, "Neden motor sporları dünyasından uzak kalalım ki?" dedik ve sizler için, Formula 1'den MotoGP'ye gelmiş geçmiş en iyi 13 motor sporları yapımını derledik.

   Rush

   Seçtiğimiz filmlerin ilki, eminiz ki hepinizin de bildiği, Rush. 2013 yapımı olan bu belgesel film, birbirinden çok farklı kişiliklere sahip yarış efsaneleri ve aynı zamanda iki azılı rakip olan James Hunt ile Niki Lauda'nın, 1976 Formula 1 sezonundaki mücadelelerini konu almakta. Filmde ayrıca, Niki'nin neredeyse ölümle sonuçlanan Nürburgring kazası, iyileşme süreci ve pistlere geri dönüşü sonrası Hunt'a bakış açısı anlatılmakta. Yönetmen koltuğunda Ron Howard oturan bu heyecanlı yapıtta, James Hunt'ı Chris Hemsworth, Niki Lauda'yı ise Daniel Brühl canlandırmakta. 

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

 

   Lauda: The Untold Story

   2014 yapımı bu filmde, Niki Lauda'nın,1976'da Nürburgring'deki neredeyse ölümcül sonuçlar doğuracak olan kazası ve Monza'daki İtalya Grand Prix'sinde 33 gün sonraki mucizevi dönüşü arasındaki eşsiz yolculuğu, daha önce hiç görülmemiş görüntüler ve özel röportajlar ile anlatılmakta. 

   Bu belgesel filmde, Sir Jackie Stewart, David Coulthard, Marc Webber, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Hans-Joachim Stuck, Jochen Mass, Daniele Audetto, Bernd Mayländer gibi pek çok ünlü ismin ağzından, Niki'yi dinleme şansına sahip olacaksınız.

     Film ayrıca 1900'lerin başları ile bugün arasındaki güvenlik gelişimini de gözler önüne seriyor.

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

 

   The Last American Hero

    The Last American Hero, Amerikalı NASCAR sürücüsü Junior Johnson'ın gerçek hayat hikayesini  anlatıyor. Filmde, babası içki kaçakçılığından hüküm giyerek hapishaneye atılmadan önce sıradan bir öğrenci ve stok araç sürücüsü olan Junior Jackson'ın, babasının serbest bırakılması için gereken parayı toplamayı kendine amaç edinmesi, bunun için profesyonel bir stok araç yarışçısı olmayı umarak sürüş becerilerine konsantre olması ve bu süreçte başından geçen maceralar anlatılıyor. 1973 yapımının yönetmen koltuğunda Lamont Johnson'ın oturuyor, Junior Jackson'ı ise Jeff Bridges'ı canlandırıyor.

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

 

   Ford v Ferrari

   Geçtiğimiz sene vizyona giren filmde, 1966 Le Mans 24 Saat Yarışı’nın gerçek hikayesi anlatılıyor. Filmde, iş adamları Henry Ford II ve Lee Iacocca'nın, Carroll Shelby ve İngiliz şoförü Ken Miles’ın başını çektiği yetenekli mühendis ve tasarımcılardan oluşan ekipten, Ferrari'yi pistte alt edecek bir araç yapmalarını istemesi üzerine, ekibin çalışmaya başlaması ve bu süreçte yaşananlar anlatılıyor. Filmin başrollerini ise Christian Bale ve Matt Damon üstleniyor.

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

 

   Senna

   2010 yapımı filmde, Formula 1 efsanesi Brezilyalı sürücü Ayrton Senna'nın yaşamı anlatılıyor. 1984'teki ilk yarışından, yakın arkadaşı Roland Ratzenberger'in ve kendisinin hayata gözlerini yumduğu 1994 San Marino GP'ye kadar yaşanan her şey gözler önüne seriliyor. Yönetmenliğini Asif Kapadia'nın üstlendiği yapımda, Frank Williams, Alain Prost gibi pek çok ünlü ismi görmek mümkün.

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

 

   Driven

   2001 yapımı filmin başrolünde, filmi yazıp yöneten Sylvester Stallone yer alıyor. Konuyu şu şekilde özetleyebiliriz:

   Jimmy, yetenekli, deli dolu bir genç sürücüdür ancak yarış sezonunun ortasında hayatındaki dengeleri bozulur ve disiplinden uzaklaşır. Kendisini toparlaması için eski Cart şampiyonu Joe Tanto'dan yardım istenir. Tanto'nun da hayatındaki dengeler bozuktur. Tanto, bir yandan Jimmy’e destek olurken bir yandan da kendi hayatını düzene sokmak için çaba gösterecektir. 

   Filmde ayrıca; Jean Alesi, Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya ve Mark Blundell gibi isimleri görmek mümkün.

   İlginç bir bilgi:  Montoya, Gugelmin ve Blundell, sırasıyla film karakterleri Brandenburg, Tanto ve Bly'ye araçlarını ve kasklarını benzerliği koruumak amacıyla ödünç verdiler. Blundell'in kaskındaki "MB" logosu filme uygun olacak şekilde "JB" olarak değiştirildi.

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

 

   Faster & Fastest

   Birbirinin devam filmi olan "Faster" ve "Fastest" filmleri MotoGP Dünya Şampiyonası'nı anlatmakta.

   Faster filmi, Valentino Rossi, Max Biaggi, Avustralyalı kıdemli Garry McCoy ve genç Amerikalı John Hopkins'in görüntülerini içeriyor. Ayrıca filmde, Mick Doohan, Kevin Schwantz, felçli eski yarışçı Wayne Rainey, Kenny Roberts ve Barry Sheene de dahil olmak üzere birçok eski dünya şampiyonu röportaj yapılıyor. Film Max Biaggi ve Valentino Rossi arasındaki rekabeti gösteriyor. Onların kişilik çatışmasını röportajlarda yakalıyor.

   Fastest filminde de benzer içerikler mevcut.

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

 

   McLaren

   2017 yapımı McLaren filmi, Bruce McLaren Motor Racing ekibinin kurucusu Bruce McLaren'in hayatını anlatan spor belgesel filmidir. Filmde, Bruce McLaren karakterine Dwayne Cameron hayat vermektedir. Yönetmen koltuğunda ise Roger Donaldson oturuyor.

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

 

   Williams

   Williams filminde, kuruluşundan günümüze kadar Williams Formula 1 takımının hikayesini anlatılmaktadır. 2017 yapımı, uzun metrajlı belgesel filminin yönetmen koltuğunda ise Morgan Matthews oturmakta. Film, özellikle, Williams'ın kurucusu Sir Frank Williams'ın hayatı, kariyeri ve ailesine odaklanıyor.

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

 

   Ferrari: Race to Immortality

   1950'li yılları konu alan film, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden ikonik takım  Scuderia Ferrari'nin şafağını ve motor yarışı tarihindeki en ölümcül on yılını anlatmaktadır. Araçlar, insan yaratıcılığının sınırlarını zorlarken, sürücüler yaşamla ölüm arasında uçlarda yaşamaktadır. Her şeyin merkezinde, motor sporlarında yükselen bir figür olan Enzo Ferrari, kimsenin yapamayacağı şekilde hızlı olmayı hayal etmekteydi. Takımındaki sert rekabetin ortasında, iki yıldız sürücüsü Peter Collins ve Mike Hawthorn, arkadaşlıklarının mı yoksa bir sonraki yarışı kazanmanın mı önemli olduğu arasında seçim yapmak zorundaydı. Film, Ferrari'nin en şatafatlı sürücülerinin aşklarını ve kayıplarını, zaferlerini, trajedilerini ve hafta sonu yaşadıkları, tıpkı bir yazı tura oyununu çağrıştıran ölüm kalım hikayelerini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda, Daryl Goodrich oturuyor.

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

 

   Truth In 24 & Truth In 24 II: Every Second Counts

   Keith Cossrow ve Bennett Visltear'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 2008 yapımı belgesel filmde, Audi'nin 2008 sezonu Le Mans 24 Saat yarışına hazırlanış süreci yakından inceleniyor. Takım, öncesinde, 12 Saat Sebring ve 1000km Monza yarışlarında da mücadelede yer alıyor. Bu filmdeki nihai amaç, takımın yarışlardan elde ettiği sonuçları incelemek değil, Le Mans hakkındaki hakikatlere ulaşmaktır.

   Devam filmi olan, Truth in 24 II: Every Second Counts ise, Audi'nin 2011 sezonu Le Mans 24 Saat yarışı için hazırlanışını mercek almaktadır.

   Filmlerin hikaye anlatıcılığı görevini, İngiliz aksiyon filmi oyuncusu Jason Statham üstlenmektedir. Allan McNish, Dindo Capello, Tom Kristensen, Marcel Fässler, André Lotterer ve Benoit Tréluyer de dahil olmak üzere çok sayıda Audi yetkilisi ve sürücüsü ile film aracılığıyla röportaj yapılmıştır.

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

İzlenebilecek Motorsporları Filmleri

 

Sonraki haber
Paul Ricard, 2020 için önemli pist düzeni değişiklikleri planlıyor

Önceki haber

Paul Ricard, 2020 için önemli pist düzeni değişiklikleri planlıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Le Mans , MotoGP
Editör İnci Beğen

Yarış merkezi

Hollanda GP

Hollanda GP

30 Nis - 3 May
FP1 Başlangıç:
39 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Pzt 23 Mar
Cum 1 May
FP2
Pzt 23 Mar
Cum 1 May
FP3
Pzt 23 Mar
Cmt 2 May
Sıralama
Pzt 23 Mar
Cmt 2 May
Yarış
Pzt 23 Mar
Paz 3 May
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Mercedes'e geçiş, McLaren için maliyetli olacak"

1s
2
Formula 1

Bakü organizatörleri, 2020 Azerbaycan GP'yi erteleme kararı aldı!

3
Formula 1

İzole günlerde izlenebilecek en iyi 13 motor sporları filmi

5dk
4
eSports

Norris ve Hulkenberg, #NotTheBahGP yarışının başını çekecek

5
Formula 1

Hamilton, gerçek bir lider olduğunu nasıl gösterdi?

Son Videolar

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj 06:49
Formula 1

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj

Red Bull RB16 - Avustralya GP Güncellemeleri 01:32
Formula 1

Red Bull RB16 - Avustralya GP Güncellemeleri

Son Haberler

İzole günlerde izlenebilecek en iyi 13 motor sporları filmi
F1

İzole günlerde izlenebilecek en iyi 13 motor sporları filmi

Paul Ricard, 2020 için önemli pist düzeni değişiklikleri planlıyor
F1

Paul Ricard, 2020 için önemli pist düzeni değişiklikleri planlıyor

"Mercedes'e geçiş, McLaren için maliyetli olacak"
F1

"Mercedes'e geçiş, McLaren için maliyetli olacak"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 22 Mart
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 22 Mart

Bakü organizatörleri, 2020 Azerbaycan GP'yi erteleme kararı aldı!
F1

Bakü organizatörleri, 2020 Azerbaycan GP'yi erteleme kararı aldı!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.