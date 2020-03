İzole günlerde izlenebilecek en iyi 13 motor sporları filmi

Rush

Seçtiğimiz filmlerin ilki, eminiz ki hepinizin de bildiği, Rush. 2013 yapımı olan bu belgesel film, birbirinden çok farklı kişiliklere sahip yarış efsaneleri ve aynı zamanda iki azılı rakip olan James Hunt ile Niki Lauda'nın, 1976 Formula 1 sezonundaki mücadelelerini konu almakta. Filmde ayrıca, Niki'nin neredeyse ölümle sonuçlanan Nürburgring kazası, iyileşme süreci ve pistlere geri dönüşü sonrası Hunt'a bakış açısı anlatılmakta. Yönetmen koltuğunda Ron Howard oturan bu heyecanlı yapıtta, James Hunt'ı Chris Hemsworth, Niki Lauda'yı ise Daniel Brühl canlandırmakta.

Lauda: The Untold Story

2014 yapımı bu filmde, Niki Lauda'nın,1976'da Nürburgring'deki neredeyse ölümcül sonuçlar doğuracak olan kazası ve Monza'daki İtalya Grand Prix'sinde 33 gün sonraki mucizevi dönüşü arasındaki eşsiz yolculuğu, daha önce hiç görülmemiş görüntüler ve özel röportajlar ile anlatılmakta.

Bu belgesel filmde, Sir Jackie Stewart, David Coulthard, Marc Webber, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Hans-Joachim Stuck, Jochen Mass, Daniele Audetto, Bernd Mayländer gibi pek çok ünlü ismin ağzından, Niki'yi dinleme şansına sahip olacaksınız.

Film ayrıca 1900'lerin başları ile bugün arasındaki güvenlik gelişimini de gözler önüne seriyor.

The Last American Hero

The Last American Hero, Amerikalı NASCAR sürücüsü Junior Johnson'ın gerçek hayat hikayesini anlatıyor. Filmde, babası içki kaçakçılığından hüküm giyerek hapishaneye atılmadan önce sıradan bir öğrenci ve stok araç sürücüsü olan Junior Jackson'ın, babasının serbest bırakılması için gereken parayı toplamayı kendine amaç edinmesi, bunun için profesyonel bir stok araç yarışçısı olmayı umarak sürüş becerilerine konsantre olması ve bu süreçte başından geçen maceralar anlatılıyor. 1973 yapımının yönetmen koltuğunda Lamont Johnson'ın oturuyor, Junior Jackson'ı ise Jeff Bridges'ı canlandırıyor.

Ford v Ferrari

Geçtiğimiz sene vizyona giren filmde, 1966 Le Mans 24 Saat Yarışı’nın gerçek hikayesi anlatılıyor. Filmde, iş adamları Henry Ford II ve Lee Iacocca'nın, Carroll Shelby ve İngiliz şoförü Ken Miles’ın başını çektiği yetenekli mühendis ve tasarımcılardan oluşan ekipten, Ferrari'yi pistte alt edecek bir araç yapmalarını istemesi üzerine, ekibin çalışmaya başlaması ve bu süreçte yaşananlar anlatılıyor. Filmin başrollerini ise Christian Bale ve Matt Damon üstleniyor.

Senna

2010 yapımı filmde, Formula 1 efsanesi Brezilyalı sürücü Ayrton Senna'nın yaşamı anlatılıyor. 1984'teki ilk yarışından, yakın arkadaşı Roland Ratzenberger'in ve kendisinin hayata gözlerini yumduğu 1994 San Marino GP'ye kadar yaşanan her şey gözler önüne seriliyor. Yönetmenliğini Asif Kapadia'nın üstlendiği yapımda, Frank Williams, Alain Prost gibi pek çok ünlü ismi görmek mümkün.

Driven

2001 yapımı filmin başrolünde, filmi yazıp yöneten Sylvester Stallone yer alıyor. Konuyu şu şekilde özetleyebiliriz:

Jimmy, yetenekli, deli dolu bir genç sürücüdür ancak yarış sezonunun ortasında hayatındaki dengeleri bozulur ve disiplinden uzaklaşır. Kendisini toparlaması için eski Cart şampiyonu Joe Tanto'dan yardım istenir. Tanto'nun da hayatındaki dengeler bozuktur. Tanto, bir yandan Jimmy’e destek olurken bir yandan da kendi hayatını düzene sokmak için çaba gösterecektir.

Filmde ayrıca; Jean Alesi, Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya ve Mark Blundell gibi isimleri görmek mümkün.

İlginç bir bilgi: Montoya, Gugelmin ve Blundell, sırasıyla film karakterleri Brandenburg, Tanto ve Bly'ye araçlarını ve kasklarını benzerliği koruumak amacıyla ödünç verdiler. Blundell'in kaskındaki "MB" logosu filme uygun olacak şekilde "JB" olarak değiştirildi.

Faster & Fastest

Birbirinin devam filmi olan "Faster" ve "Fastest" filmleri MotoGP Dünya Şampiyonası'nı anlatmakta.

Faster filmi, Valentino Rossi, Max Biaggi, Avustralyalı kıdemli Garry McCoy ve genç Amerikalı John Hopkins'in görüntülerini içeriyor. Ayrıca filmde, Mick Doohan, Kevin Schwantz, felçli eski yarışçı Wayne Rainey, Kenny Roberts ve Barry Sheene de dahil olmak üzere birçok eski dünya şampiyonu röportaj yapılıyor. Film Max Biaggi ve Valentino Rossi arasındaki rekabeti gösteriyor. Onların kişilik çatışmasını röportajlarda yakalıyor.

Fastest filminde de benzer içerikler mevcut.

McLaren

2017 yapımı McLaren filmi, Bruce McLaren Motor Racing ekibinin kurucusu Bruce McLaren'in hayatını anlatan spor belgesel filmidir. Filmde, Bruce McLaren karakterine Dwayne Cameron hayat vermektedir. Yönetmen koltuğunda ise Roger Donaldson oturuyor.

Williams

Williams filminde, kuruluşundan günümüze kadar Williams Formula 1 takımının hikayesini anlatılmaktadır. 2017 yapımı, uzun metrajlı belgesel filminin yönetmen koltuğunda ise Morgan Matthews oturmakta. Film, özellikle, Williams'ın kurucusu Sir Frank Williams'ın hayatı, kariyeri ve ailesine odaklanıyor.

Ferrari: Race to Immortality

1950'li yılları konu alan film, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden ikonik takım Scuderia Ferrari'nin şafağını ve motor yarışı tarihindeki en ölümcül on yılını anlatmaktadır. Araçlar, insan yaratıcılığının sınırlarını zorlarken, sürücüler yaşamla ölüm arasında uçlarda yaşamaktadır. Her şeyin merkezinde, motor sporlarında yükselen bir figür olan Enzo Ferrari, kimsenin yapamayacağı şekilde hızlı olmayı hayal etmekteydi. Takımındaki sert rekabetin ortasında, iki yıldız sürücüsü Peter Collins ve Mike Hawthorn, arkadaşlıklarının mı yoksa bir sonraki yarışı kazanmanın mı önemli olduğu arasında seçim yapmak zorundaydı. Film, Ferrari'nin en şatafatlı sürücülerinin aşklarını ve kayıplarını, zaferlerini, trajedilerini ve hafta sonu yaşadıkları, tıpkı bir yazı tura oyununu çağrıştıran ölüm kalım hikayelerini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda, Daryl Goodrich oturuyor.

Truth In 24 & Truth In 24 II: Every Second Counts

Keith Cossrow ve Bennett Visltear'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 2008 yapımı belgesel filmde, Audi'nin 2008 sezonu Le Mans 24 Saat yarışına hazırlanış süreci yakından inceleniyor. Takım, öncesinde, 12 Saat Sebring ve 1000km Monza yarışlarında da mücadelede yer alıyor. Bu filmdeki nihai amaç, takımın yarışlardan elde ettiği sonuçları incelemek değil, Le Mans hakkındaki hakikatlere ulaşmaktır.

Devam filmi olan, Truth in 24 II: Every Second Counts ise, Audi'nin 2011 sezonu Le Mans 24 Saat yarışı için hazırlanışını mercek almaktadır.

Filmlerin hikaye anlatıcılığı görevini, İngiliz aksiyon filmi oyuncusu Jason Statham üstlenmektedir. Allan McNish, Dindo Capello, Tom Kristensen, Marcel Fässler, André Lotterer ve Benoit Tréluyer de dahil olmak üzere çok sayıda Audi yetkilisi ve sürücüsü ile film aracılığıyla röportaj yapılmıştır.