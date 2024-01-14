Horner, Red Bull'un F1'deki nihai amacını açıkladı

Red Bull, kendi takımını kurmadan önce Formula 1'de sponsor olarak yer alıyordu ve 2005 yılında Horner'ın o zamandan beri sürdürdüğü takım patronluğu göreviyle griddeki yerini aldı.

F1 tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak yerini sağlamlaştıran Red Bull, altı Takımlar ve yedi Pilotlar şampiyonluğu elde etti. F1'in yer etkisi çağında hakimiyetini yeniden tesis eden Red Bull ile kupa dolabı daha da genişleyecek gibi görünüyor.

CNBC'ye konuşan Horner'a, Red Bull GmbH'nin Mercedes ya da Ferrari gibi bir araç üreticisi değil de bir enerji içeceği şirketi olduğu düşünüldüğünde, Red Bull'un neden Formula 1'de olduğu soruldu.

Hatta Red Bull'un, mevcut AlphaTauri kimliğinden farklı olarak yeniden markalaşmaya hazırlanan ana takımı ve genç takımı olmak üzere iki takımı var.

Horner bunun hissedarların yarış ve Formula 1'e duydukları 'tutkudan' kaynaklandığını ve bunun aynı zamanda 'markalarını pazarlamak için mükemmel bir platform' olduğunu açıkladı.

Red Bull'un neden bir Formula 1 takımına ihtiyaç duyduğu sorusuna Horner şu yanıtı verdi: "Bence hissedarlar yarış ve Formula 1 konusunda her zaman tutkulu oldular ve bunu markalarını pazarlamak için mükemmel bir platform olarak gördüler."

"Formula 1, Olimpiyat Oyunları ve Dünya Futbol Kupası dışında dünyada en çok izlenen spor dalı. Ama tabii ki bunlar sadece dört yılda bir yapılıyor. F1 ise iki haftada bir."

"Dolayısıyla elde ettiğimiz küresel erişim, sahip olduğumuz izleyici kitlesi, sadece Red Bull için değil, bizimle ilişkili herhangi bir ortağımızın markasını tanıtması için mümkün olan en iyi yol."

Horner'a daha sonra Formula 1'in Red Bull için karlı bir girişim olup olmadığı soruldu ve o da daha standart reklam araçlarına kıyasla verimliliğini vurgulayarak devam etti.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Sergio Pérez ve Max Verstappen 2023 kupalarıyla Red Bull'un Milton Keynes fabrikasında

Formula 1'in popülerlik patlaması yaşadığı, takımların harcamalarına bütçe sınırı getirildiği ve 2026'da potansiyel olarak gelecek güç ünitesi üreticilerini de kapsayacak bir başka sınır getirildiği düşünüldüğünde Horner, Red Bull'un F1'deki varlığının daha da değerli hale geleceğine inanıyor.

Horner, Red Bull'un F1'deki kârlılığına ilişkin bir soru üzerine "Nasıl baktığınıza bağlı."

"Markanın dünya çapında tanınırlığı ve Red Bull markasını tanıttığı miktar açısından kesinlikle büyük bir başarı."

"Bence sponsorluklar, ortaklıklar ve gelirler arttıkça ve Formula 1'de hem şasi hem de motor için bütçe sınırlamaları yürürlüğe girdikçe, bu çok daha sürdürülebilir bir iş haline geliyor."

"Ayrıca Formula 1 takımlarının değerinin çarpıcı bir şekilde arttığını görüyoruz."