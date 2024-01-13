McLaren: "Verstappen gibi bir pilot bile sadece aracın izin verdiği kadarını yapabilir"

Verstappen, 2023 sezonunu domine ederek 22 yarışın 19'unu kazandı. Hollandalı pilot sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırken, takım arkadaşı Sergio Perez yalnızca iki galibiyetle sınırlı kaldı.

McLaren ise MCL60 ile 2023'e griddeki en zayıf araçlardan biri olarak başladı, ancak McLaren'in geliştirmeleriyle sezon sonlarına doğru düzenli olarak podyuma çıkmaya başladı. Ayrıca Oscar Piastri Verstappen'i geride bırakarak Katar'da sprint zaferi elde etti.

2024 sezonunda Verstappen'in yine griddeki dominant güç olacağı öngörülse de McLaren takım patronu Stella, Hollandalı pilotun MCL60 ile bu sezonki başarılarını elde edemeyeceğini dile getiriyor.

Dolayısıyla McLaren'in görevi, araçlarını bu seviyeye getirmek ve Verstappen-Red Bull kombinasyonunu yenmek.

Stella Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, "Verstappen gibi mükemmel bir pilot bile sadece aracın izin verdiği kadarını yapabilir."

"Verstappen ve Red Bull kombinasyonu şu anda bizden daha hızlı. Onları yenmek zorundayız."

"Red Bull bu performansı mümkün kılacak kadar iyi. Bizim aracımızla, [yarışlarda] stintlerin ikinci bölümünde Red Bull kadar hızlı olmak imkansız."

"Aracı sürücüden ayırmak zorundasınız. Verstappen'in fark yarattığı nokta, en zor koşullarda bile her zaman son derece yüksek bir performans sergilemesi."

"Zandvoort'taki yağmurda ya da Brezilya'daki Q3'te koşullar değiştiğinde bunu gördük. Verstappen, mükemmel bir araçla neler yapabileceğini gösteriyor." dedi.