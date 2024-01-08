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Horner, pilotları için 2024 dileklerini dile getirdi

Christian Horner, Red Bull pilotlarının yeni sezon için almasını istediği kararları özetledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Abu Dabi'de sona eren sezonun ardından Sky F1 podcast'ine katılan Red Bull takım patronu, pilotlarının 2024 sezonunda kendilerini geliştirmelerini istediği noktaları dile getirdi.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Verstappen'in 2023'teki kusursuz sezonu göz önüne alındığında, Horner Hollandalı pilota gelişim alanları bulması için pek fazla tavsiye veremedi.

Horner, "[Söyleyebileceğim] çok az şey var."

"Demek istediğim, daha iyi olabilirdi dediğim sadece üç yarış var ama bu onun kontrolü dışındaydı."

"Kesinlikle inanılmaz bir yıldı. Bu yüzden geçirdiği sezona hiçbir şey söyleyemem."

"Sadece yaptığı şeyi yapmaya devam etmesini istiyorum!"

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Mevcut Red Bull anlaşmasının son yılına giren Sergio Perez içinse Horner, Perez'in 2024 için derinlere inmesi için belirlediği gelişim alanını tekrarladı.

Horner, "Bence en büyük çözümü sıralama turları performansını düzenlemek olacak." 

"Bu yıl belli noktalarda bu onun zayıf noktası oldu. Bunu yapabilirse, yarış temposu her zaman güçlü."

"Bu yüzden onun ön sıralarda, Max'e yakın bir yerde sıralamaya girmesine ve daha fazla baskı yapmasına ihtiyacımız var. Şampiyonanın belirli noktalarında kaybolmasını ve bu tutarlılığa sahip olmamasını göze alamayız."

"Bu yılı ikinci, geçen yılı üçüncü, ondan önceki yılı da dördüncü bitirdi - yani doğru yolda!"

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, gridde

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, gridde

Horner'a Verstappen ve Perez gibi iki farklı sürüş stiline uygun bir araç yaratmanın zor olup olmadığı sorulduğunda, kendilerine verilen aracı en iyi şekilde nasıl kullanacaklarını bulmanın pilotlara bağlı olduğunu söyledi.

"Farklılar ama biz sadece yapabileceğimiz en hızlı aracı geliştiriyoruz."

"Bu, pilotların özümsemesine, uyum sağlamasına ve ondan en iyi şekilde yararlanmasına bağlı. Bu kadar basit."

"Belirli bir yönde bir geliştirme yapmıyoruz, bir aracı geliştirebileceğimiz en rekabetçi araç olacak şekilde geliştiriyoruz."

"Elbette bundan ne çıkarabilecekleri ve tarzlarını buna göre nasıl ayarlayacakları pilotlara bağlı."

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