Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"

Red Bull 2024'te Honda motorlarıyla sondan bir önceki sezonuna giriyor. Takım, spordan ayrılan üreticiyi spordan resmi olarak ayrılmalarının hemen ardından getirilen dört yıllık motor dondurma uygulaması boyunca güç ünitelerinin istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamaya ikna etmeyi başardı.

Araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç duyulmayacak olması Red Bull için başarılı bir anlaşma oldu. Ancak yeni kural değişikliğinin başlangıcı için Red Bull Powertrains olarak adlandırılan kendi motorlarının üretimini üstlendikleri 2026 için zaman daralıyor.

Yeni motorların piyasaya sürülmesine iki yıldan fazla bir süre kala, üreticiler tam anlamıyla araştırma ve geliştirme aşamasındalar ve Red Bull da bu konuda farklı durumda değil.

Geçtiğimiz hafta İtalyan medyası Ferrari'nin mevcut 2026 kurallarına uygun bir motorun ilk ateşlemesini tamamladığını bildirdi. Helmut Marko, RBPT'nin kendi ilerlemesinin nasıl gittiği konusunda bilgi verdi.

Avusturya yayını OE24'e verdiği demeçte Marko, "Rekabetçilikten hala çok uzakta olsak da, her şey plana göre gidiyor ve performans eğrisi bizim için doğru yönde." dedi.

Ancak, Honda'nın da Aston Martin'i tedarik etmek için bir anlaşma imzalayarak resmi bir sıfatla spora geri dönmesiyle birlikte, Red Bull ve kardeş takım AlphaTauri'nin RBPT motorlarının yetersiz kalması durumunda mevcut ortaklarını yardım için çağırmaları gerekecek mi merak konusu.

Honda motorunun yetersiz kalması durumunda bir 'B Planı'nın olup olmadığı sorulduğunda Marko, "Hayır, çalışmak zorunda."

Fotoğraf: Honda Honda power unit

"2026'dan itibaren kendi motorumuzla yarışacağız. O zamana kadar Honda'dan mümkün olan en iyi performans potansiyelini istiyoruz ki bu da şimdiye kadar iyi işledi."

"Honda benim anlaşmamdı, bu yüzden ona göz kulak olmaya devam edeceğim." dedi.

Marko eskiden Honda ile çalışmak için düzenli olarak Japonya'ya uçmak zorundayken, artık bunu yapmak zorunda olmadığını doğruladı: "Hayır, her şey artık oraya gitmek zorunda kalmayacağım şekilde organize edildi. Benim için 24 yarış yeterli ve bunlardan biri de zaten Japonya'da."

RBPT motorunun işe yaramasına gerçekten ihtiyacı olan tek kişi Max Verstappen. Üç kez Dünya Şampiyonu olan pilot 2024 ve 2025'te tekrar şampiyonluk için mücadele etmek için her şeye sahip gibi gözüküyor. Ancak bu durum Red Bull'un kendi motorlarını tanıtmasıyla 2026'da değişebilir.

Red Bull'un hakimiyetinin kurallardaki değişiklik ve bağımsız bir motorun devreye girmesiyle tehdit altında olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Zor bir soru. Bir soru işareti tabii ki var."

"Ancak Milton Keynes'teki Red Bull Powertrains projesi üzerinde yüzlerce kişi çalışıyor." dedi.