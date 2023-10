Horner'dan Hamilton'a yanıt: "Perez'i bu kadar düşünmesi ne kadar güzel"

Geçtiğimiz günlerde Lewis Hamilton’un Perez’in takımında destek görmediği iddiasından sonra, Perez hakkındaki tartışmalar daha da alevlenmişti.

Takım arkadaşı üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen’in oldukça gerisinde bir performans gösteren Meksikalı pilot, Christian Horner ve Helmut Marko başta olmak üzere birçok kişinin yoğun eleştiri yağmuruna maruz kalmakta.

Lewis Hamilton bir açıklamasında Red Bull takımının, pilotları Perez’i desteklemediğini iddia etmişti. Diğer yandan kötü performansından dolayı koltuğu tehlikede olan ve emeklilik söylentilerinin dolaştığı Perez hakkında Horner, tartışmalara son noktayı koydu.

Hamilton’un iddialarına ve emeklilik söylentilerine cevap veren Horner, şunları söyledi: “Perez’in herhangi bir şekilde emekli olma planı yok.”

“Perez’in durumu hakkında Lewis’in böylesine sorgulayıcı ve ilgili olması ne kadar da güzel. Padokta böyle söylentilerin -özellikle bu günlerde- dolaşması gayet olağan bir şey.”

“Perez'in hem takımla hem de takım arkadaşı Max ile iyi bir ilişkisi var. Daha önce pilotlar şampiyonasını ilk iki sırada bitirmedik, bu yüzden onun ikinci sırada bitirmesi bizim için önemli.”

Red Bull’un tamamen 2024 sezonuna odaklanıp odaklanmadığı sorusuna ise Horner, şu cevabı verdi: “Biz şu an sadece önümüzdeki dört yarışa odaklanmış durumdayız ancak her takım gibi biz de fabrikada çalışmalara devam ediyoruz. Her yarış bizim için büyük önemde.”

