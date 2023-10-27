Hamilton, Red Bull’a yüklendi: “Perez’i hiç desteklemiyorlar”

Formula 1 heyecanı bu hafta sonu yapılacak Meksika Grand Prix'si ile devam ediyor. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Sergio Perez’in ev sahibi statüsünde yarışacağı hafta sonu öncesinde açıklamalarda bulundu.

İngiliz pilot Red Bull’un Perez’i desteklemediğini, bunun sonucunda Meksikalı sürücünün performansının etkilendiğini iddia etti.

Fox Sports muhabirlerine verdiği demeçte konuya açıklık getiren Hamilton, şunları söyledi: “Bence Red Bull, Perez’e hiç destek olmuyor.”

“Elbette Red Bull’un çok fazla çalışanı olduğunu biliyorum. Ancak takım bünyesinde Perez’i psikolojik olarak etkileyen ve onu desteklemeyen kişiler var.”

“Perez’in maruz kaldığı gibi her hafta sonu kendimle ilgili olumsuz açıklamalar duysaydım oldukça kötü hissederdim. Kendisi çok karışık bir takım ortamında ancak bu psikolojik baskıyla nasıl başa çıkacağını bildiğini düşünüyorum.”

“Perez’in yaşadıklarına benzer bir süreç yaşamadım ama bir pilot olarak psikolojik baskının nasıl bir şey olduğunu biliyorum.”

“Bu baskı tepenize ağır şekilde çöken ve kelimelere dökmesi çok zor olan bir şey.”

2023 sezonuna bomba bir şekilde başlayan Perez, takım arkadaşı Max Verstappen’in olağanüstü performansı karşısında geriye düşmüştü. Sıralama turlarındaki kötü performansı ve yarışlardaki temposuzluğu nedeniyle eleştiri oklarını üstüne çeken Meksikalı pilot, Helmut Marko tarafından ağır şekilde eleştirilmişti.

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Sergio Perez, Red Bull Racing

Perez hakkındaki açıklamalarına devam eden Hamilton, sözlerine şöyle devam etti: “Sezon başında Perez performansıyla beni aşırı heyecanlandırmıştı.”

“Bir ara Perez, pilotlar şampiyonasında zirvedeydi ve onun kariyerinin zirve performansını gösterdiğini düşündüm. Ancak bir sezon boyunca bu performansı göstermesi mümkün olmadı.”

“Formula 1 gerçekten zor bir spor. Perez’e söylemek istediği en önemli şey asla pes etmemesi, ayağa kalkması ve savaşmaya devam etmesi.”

Perez’in Meksika’da nasıl bir performans göstereceği sorusuna ise Hamilton, şu yanıtı verdi: “Bu hafta sonu Meksika’da kendini göstereceğinden eminim.”

“Ben de Silverstone’da iken ekstra motive bir şekilde yarışıyordum, Perez de aynı motivasyonla yarışacak.”