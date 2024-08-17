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Formula 1 Hollanda GP

Herbert: "Norris duygularını kendine saklamalı"

F1 komiseri Johnny Herbert, rakip sürücülerin McLaren pilotunun zayıflıklarından faydalanma ihtimaline karşı Lando Norris'i 'duygularını kendine saklamaya' çağırdı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Erik Junius

Norris McLaren ile 2024 sezonunun ilk yarısında verimli bir dönem geçirdi ve mayıs ayında Miami Grand Prix'sinde ilk zaferini elde etti.

Ancak İngiliz pilot, Kanada'da kötü zamanlanmış bir pit stop, İspanya'da kötü bir start ve Silverstone'da Norris'e pahalıya mal olan şüpheli bir lastik seçimi ile galibiyet fırsatlarını kaçırdı.

24 yaşındaki pilot, F1'in yaz arasına girmesinden önceki son yarış olan Spa'daki Belçika Grand Prix'sinin sonunda, 'aptalca şeyler' yüzünden çok fazla puan kaybettikten sonra bunları unutmak istediğini söyledi.

"Sanırım sadece sıfırlanmaya ihtiyacım var."

"Son üç ya da dört yarışta aptalca şeyler, hatalar ve kötü başlangıçlar yüzünden çok fazla puan kaybettim."

"Nedenini bilmiyorum, gerçekten sadece aptalca şeyler yüzünden. Örneğin ilk virajda beladan uzak durmaya çalışmak için kendimi pist dışına attığım oldu."

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"Hızımız iyi, takım harika bir iş çıkarıyor. Bu yüzden mutluyum ve bir bakıma ara vermek istemediğimi hissediyorum, sadece devam etmek istiyorum çünkü iyi bir formdayız."

Kalan 10 yarışla birlikte şampiyonada Max Verstappen'in 78 puan gerisinde olan Norris, 'muhtemelen biraz fazla zorladığını ve bunun bedelini ödediğini' öne sürdü.

2024'teki çeşitli yarışlarda FIA komiserler panelinde sürücü temsilcisi olarak görev yapan eski sürücü Herbert, Norris'in F1'in 'zihinsel yönü' ile mücadele ettiğini söyleyerek ve McLaren pilotunu 'daha az şeffaf' olmaya çağırıyor.

Herbert Poker Apps'e verdiği demeçte, "F1'in asıl zorluğu zihinsel yönüdür."

"Macaristan'dan sonra Lando muhtemelen takım emirlerinin doğru bir karar olmadığını düşündü. Ardından Spa'da kötü bir startla çakıllara girdi. Takım arkadaşı Oscar Piastri bir yarış kazanıp podyuma çıkarken, Lando'nun aleyhine sonuçlanan iki yarış oldu."

"Lando çok dürüst biri ama bence bunu kendine saklamalı ve tüm dünyayla paylaşmamalıydı."

Lando Norris, McLaren F1 Team, on the grid with his engineer

Lando Norris, McLaren F1 Team, on the grid with his engineer

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ben olsam hataları düzeltmeye çalışsam da ne hissettiğimi tüm dünyaya anlatmazdım çünkü bu, diğer sürücülerin kendi avantajlarına kullanmaya çalışacakları bir şey."

"Baskı altında olduğu açık ama artık bir yarış galibi olarak bununla başa çıkabilmeli."

"Oscar ile rekabeti her ikisine de fayda sağlayabilecek bir rekabet. Birbirlerinden beslenebilir ve birbirlerini zorlayabilirler." dedi.

Herbert'in yorumları, Red Bull danışmanı Helmut Marko'nun iki McLaren pilotu arasında Piastri'yi 'zihinsel olarak daha güçlü' olarak tanımlamasının ardından geldi.

Marko Sky Germany'ye şunları söyledi: "Piastri zihinsel olarak daha güçlü gibi görünüyor."

"Oscar, Lando ile arasındaki farkı yavaş yavaş kapattı ve hatta bazı zamanlarda daha hızlı."

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