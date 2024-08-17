Albon: "Norris'in Verstappen'i geçebileceğini düşünmüyorum"
Williams pilotu Alex Albon, 2024 sezonunda Lando Norris'in Max Verstappen'i geçerek şampiyon olabileceğine inanmıyor.
Elemelerde ilk üçe giren Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, pole adamı Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38'in araçları
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
McLaren'ın 2024 sezonuna iyi bir başlangıç yapmasıyla Woking takımı Red Bull'un 42 puan gerisindeyken; Norris, Verstappen'in 78 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Norris'in bu farkı kapatarak 2024 Dünya Şampiyonu olup olamayacağı konusunda ise pek çok spekülasyon var.
Ancak Williams pilotu Albon'a göre bu pek olası değil ve asıl ilgilenilmesi gereken Takımlar Şampiyonluğu.
Aralarında eski Haas patronu Guenther Steiner'in de bulunduğu pek çok kişi, McLaren'ın Red Bull'u geçerek şampiyon olabileceğine inanıyor.
Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
RacingNews365'e konuşan Albon, "Lando'nun Max'i geçebileceğine pek ihtimal vermiyorum."
"Bence odaklanılması gereken Pilotlar Şampiyonası'ndan ziyade Takımlar Şampiyonası. Her yarışta zirvede gerçek bir mücadele görüyoruz."
"Son birkaç yıldır, hep orta grupta mücadele gördük. Şimdi ise mücadeleyi yaratanlar en iyi takımlar ve bunu görmek harika." dedi.
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