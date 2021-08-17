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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Hangi pilotun kaç ceza puanı var?

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Macaristan Grand Prix'sinin ardından ceza puanlarında Lando Norris en tepede yer alıyor.

Hangi pilotun kaç ceza puanı var?

Geride kalan 11 yarışın ardından griddeki pek çok sürücünün lisansında ceza puanı var. Kurallar gereği, bir pilotun lisansında 12 ceza puanı olursa, otomatik olarak bir yarıştan men ediliyor.

Alınan her ceza puanı, 12 ay boyunca lisansta kalıyor ve ardından siliniyor.

Şimdiye kadar men edilen herhangi bir F1 pilotu olmadı ancak yılın ilk yarısının ardından cezaya en yakın isim Lando Norris.

Britanyalı pilot şu anda sekiz ceza puanına sahip ve 14 Kasım'a kadar bu ceza puanlarında herhangi bir düşüş olmayacak.

Red Bull pilotu Sergio Perez'in yedi ceza puanı bulunurken, Lance Stroll, Sebastian Vettel ve Nicholas Latifi'nin altı ceza puanı var.

Nikita Mazepin ve Kimi Raikkonen'in beş, Lewis Hamilton, Antonio Giovinazzi, George Russell, Yuki Tsunoda ve Valtteri Bottas'ın dört ceza puanı var. 

Charles Leclerc'in iki ceza puanı bulunurken, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Pierre Gasly'nin ceza puanı ise sadece bir.

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Mick Schumacher ve Max Verstappen ise herhangi bir ceza puanına sahip değil.

Ceza puanları:

Pilot Puan Bir sonraki puan düşümü
United Kingdom Lando Norris 8 14.11.21 (3 puan)
Mexico Sergio Perez 7 13.09.21 (1 puan)
Canada Lance Stroll 6 25.10.21 (3 puan)
Germany Sebastian Vettel 6 27.03.22 (3 puan)
Canada Nicholas Latifi 6 06.06.22 (3 puan)
Thailand Alexander Albon 5 06.09.21 (2 puan)
Finland Kimi Raikkonen 5 13.09.21 (1 puan)
Russian Federation Nikita Mazepin 5 02.05.22 (1 puan)
Russian Federation Daniil Kvyat 4 16.08.21 (1 puan)
United Kingdom Lewis Hamilton 4 06.09.21 (2 puan)
Italy Antonio Giovinazzi 4 06.09.21 (2 puan)
United Kingdom George Russell 4 14.11.21 (3 puan)
Japan Yuki Tsunoda 4 18.04.22 (1 puan)
Finland Valtteri Bottas 4 25.06.22 (2 puan)
France Romain Grosjean 2 25.10.21 (1 puan)
Monaco Charles Leclerc 2 06.12.21 (2 puan)
Australia Daniel Ricciardo 1 27.09.21 (1 puan)
Spain Carlos Sainz Jr. 1 14.11.21 (1 puan)
France Pierre Gasly 1 09.05.22 (1 puan)

 

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Rosberg, 2015 şampiyonluğunu kaybettikten sonra ''kendini otele kapatmış''

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Rosberg, 2015 şampiyonluğunu kaybettikten sonra ''kendini otele kapatmış''
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