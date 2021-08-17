Hangi pilotun kaç ceza puanı var?

Geride kalan 11 yarışın ardından griddeki pek çok sürücünün lisansında ceza puanı var. Kurallar gereği, bir pilotun lisansında 12 ceza puanı olursa, otomatik olarak bir yarıştan men ediliyor.

Alınan her ceza puanı, 12 ay boyunca lisansta kalıyor ve ardından siliniyor.

Şimdiye kadar men edilen herhangi bir F1 pilotu olmadı ancak yılın ilk yarısının ardından cezaya en yakın isim Lando Norris.

Britanyalı pilot şu anda sekiz ceza puanına sahip ve 14 Kasım'a kadar bu ceza puanlarında herhangi bir düşüş olmayacak.

Red Bull pilotu Sergio Perez'in yedi ceza puanı bulunurken, Lance Stroll, Sebastian Vettel ve Nicholas Latifi'nin altı ceza puanı var.

Nikita Mazepin ve Kimi Raikkonen'in beş, Lewis Hamilton, Antonio Giovinazzi, George Russell, Yuki Tsunoda ve Valtteri Bottas'ın dört ceza puanı var.

Charles Leclerc'in iki ceza puanı bulunurken, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Pierre Gasly'nin ceza puanı ise sadece bir.

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Mick Schumacher ve Max Verstappen ise herhangi bir ceza puanına sahip değil.

Ceza puanları: