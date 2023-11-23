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Hamilton'dan yanıt: "Ben değil, Horner benimle temasa geçti"

Lewis Hamilton, Red Bull'a geçmek adına bu yılın başında Avusturyalı ekiple temasa geçtiği yönündeki haberleri yalanlarken, aksine Red Bull'un kendisiyle görüştüğünü belirtti.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Lewis Hamilton, Mercedes W14

Abu Dabi'deki son Formula 1 yarışı öncesinde konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, Lewis Hamilton'ın temsilcilerinin bu yılın başlarında kendileriyle temasa geçerek, olası bir geçişle ilgilenip ilgilenmediğini sorduğunu söylemişti.

Horner, "Geride kalan yıllarda Lewis'in takıma katılımı konusunda birçok görüşme yaptık. Birkaç kez bizimle temasa geçtiler. En son bu yılın başlarında herhangi bir ilgi olup olmayacağına dair temas oldu. Fakat Max ve Lewis'in birlikte yarışabileceğini düşünemiyorum. Bu doğru dinamik olmaz. Biz sahip olduklarımızdan %100 memnunuz." dedi.

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Perşembe günü Hamilton'a yöneltilen sorulardan birisi de tam olarak bu konuydu.

Bu iddiaları yalanlayan Hamilton, aksine Red Bull'un kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi.

İngiliz sürücü Sky F1'e verdiği demeçte "Emin değilim ama sanırım sansasyon yaratmaya çalışıyor."

"Bu hikayenin nereden geldiğini bilmiyorum. Yani Christian'dan geldiğini biliyorum ama tam olarak neyden bahsettiğini gerçekten anlamıyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

"Bildiğim kadarıyla ekibimden kimse onunla konuşmadı. Ben de Christian ile yıllardır konuşmadım."

"Ancak benimle temasa geçtiler. Christian yılın başlarında eski telefonum üzerinden benimle temasa geçti ve bunu uzun süre görmedim."

"Sonrasında 'Üzgünüm, artık o telefonu kullanmıyorum' dedim. Fakat yaptığı harika iş için onu tebrik ettim ve 'Umarım yakında sizinle savaşabilirim' dedim. Hepsi bu kadar."

"Bu yüzden tam olarak neyden bahsettiğini gerçekten anlamıyorum." dedi.

Horner'ın Hamilton ile arasında geçen gizli konuşmaları bir gazete röportajında dile getirmesi dikkat çekiciydi.

Kendisinin de böyle düşünüp düşünmediği sorulduğunda gülümseyerek şu yanıtı verdi: "Gizli konuşmalar olmadı."

"Bilmiyorum ama Christian'ı bilirsiniz. O bu tür şeyleri seviyor."

Yine de Mercedes pilotu, bir gün Max Verstappen ile eşit araçlarda yarışabilme ihtimaline açık kapı bırakıyor.

"%100. Red Bull harika bir iş çıkaran harika bir takım ve her sürücü böyle harika bir grupla çalışmak ister."

"Fakat çok iyi olmayan bir araçtan kazanan bir araca geçmek, benim gözümde hayal edilecek bir şey değil."

"Benim hayalim şu anda bulunduğumuz noktadan yükselmek ve kazanmak. Bu yüzden de Mercedes'te kalıyorum."

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