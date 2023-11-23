Horner'dan ilginç iddia: "Hamilton bu yıl Red Bull'a gelmeye ilgi gösterdi"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Lewis Hamilton'ın Mercedes'le yeni sözleşme imzalamadan önce Red Bull'la temas geçtiğini iddia etti.
Hamilton, Ağustos ayında Mercedes ile iki yıllık anlaşma imzalamış ve uzun süren spekülasyonlara son vermişti.
İngiliz pilotun adının geçtiği takım, -Başkan John Elkann'la da bir akşam yemeği yediği- Ferrari'ydi.
Şimdi Hamilton'ın Mercedes'le anlaşmadan önce başka bir takımla daha görüştüğü iddia edildi; bu takım son yıllara damga vuran Red Bull'du.
Takım patronu Christian Horner, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın kendileriyle temasa geçtiğini iddia etti.
Horner'a göre Hamilton'ın temsilcileri Red Bull'a, İngiliz pilotun Max Verstappen ile takım arkadaşı olmasıyla ilgilenip ilgilenmediklerini sordu.
Daily Mail'e konuşan Horner şunları söyledi: "Geride kalan yıllarda Lewis'in takıma katılımı konusunda birçok görüşme yaptık."
"Birkaç kez bizimle temasa geçtiler. En son bu yılın başlarında herhangi bir ilgi olup olmayacağına dair temas oldu."
"Fakat Max ve Lewis'in birlikte yarışabileceğini düşünemiyorum. Bu doğru dinamik olmaz. Biz sahip olduklarımızdan %100 memnunuz."
Horner ayrıca Hamilton ile Ferrari arasında bu yıl "ciddi" görüşmeler olduğunu iddia etti.
Horner sözlerine şöyle devam etti: "John Elkann (Ferrari başkanı) ile de görüştü. Bence ciddi görüşmeler vardı."
"Monako civarındaydı. Kesinlikle görüşmeler vardı, belki Vasseur ile de olmuştur bilmiyorum. Fakat kesinlikle Elkann ile oldu."
Bu açıklamaların bugünkü basın toplantısında Hamilton'a sorulması bekleniyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
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