Formula 1 Sao Paulo GP
Hamilton ve Verstappen, Brezilya’da grid cezası alabilir!
Brezilya GP öncesinde George Russell'ın ardından Hamilton ve Verstappen'in de grid cezası alabileceği öğrenildi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 7 Kas 2026 14:04
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Max Verstappen ve Lewis Hamilton
Brezilya Grand Prix’sinin 2. serbest antrenman seansında Lewis Hamilton, en hızlı dereceyi kaydeden Kimi Antonelli’nin 0.450 saniye gerisinde kaldı. Charles Leclerc ise ilk düzlükte kendini gösteren motor sorunu nedeniyle Hamilton’ın yaklaşık 0.3 saniye gerisine düştü.
Hamilton ayrıca, 4. viraj öncesindeki ikinci düzlükte Antonelli'den 11 km/s daha yavaştı ve bu noktada onda bir buçuk saniyeden fazla zaman kaybetti.
Gazeteci Josh Suttıll’ın haberinde yer alan bilgilere göre ikinci antrenman seansı sonrasında Ferrari’nin Hamilton’un aracında parça değişimleri yapmayı planladığı ve yedi kez dünya şampiyonunun grid cezası alabileceği öğrenildi.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Verstappen de grid cezasıyla karşı karşıya
De Telegraaf’ın haberine göre Red Bull, bu sezon planlanan motor değişimini olabildiğince ertelemeyi hedefliyordu ancak Interlagos’ta cuma günü yaşanan güç ünitesi problemleri bu planı değiştirdi.
Mevcut motorla yarışa devam etmenin riskini çok yüksek bulan ekip, tam güç ünitesi değişimine gitmeye karar verdi. Bu kararın Verstappen’e grid cezası getirmesi bekleniyor.
Yağmur beklentisinin yüksek olduğu pazar günkü yarış öncesinde grid cezası alan isimler arasında George Russell ve Lewis Hamilton’ın ardından Max Verstappen de dahil olmuş oldu.
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