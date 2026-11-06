Formula 1 Sao Paulo GP

Resmi: Russell, São Paulo’da 5 sıra grid cezası aldı

George Russell, Mercedes'in içten yanmalı motorunu değiştirmesi nedeniyle Brezilya Grand Prix'sinde 5 sıra grid cezası alacağını açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 09:59

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

George Russell, Interlagos'ta düzenlenecek Brezilya Grand Prix'si öncesinde güç ünitesi bileşenlerinden içten yanmalı motorun değiştirilmesi nedeniyle pazar günkü yarışa 5 sıra geriden başlayacağını doğruladı.

Sezonluk motor kotasının aşılması sebebiyle otomatik olarak verilen bu standart ceza kapsamında V6 motor bloğu, silindir kapakları, pistonlar ve krank mili gibi temel mekanik parçalar yenilenirken turboşarj ve MGU üniteleri korundu.

Mercedes'in sosyal medya kanallarında konuyla ilgili açıklama yapan İngiliz pilot, Singapur'dan sezon sonuna kadar bir noktada bu cezayı almak zorunda olduklarını ve Brezilya'nın geçişe uygun yapısıyla bu karar için en doğru pist olduğunu belirtti.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

2021’de aynı pistte ağır bir ceza alıp gerilerden gelerek zafere ulaşan eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın performansını hatırlatan Russell, pazar günü podyum mücadelesine geri dönmek için savaşacağını ifade etti: "Singapur yarışından sezon sonuna kadar olan süreçte bir noktada grid cezası almak zorundaydım ve bu değişikliği yapmak için buranın doğru bir pist olduğuna karar verdik.”

“Lewis Hamilton birkaç yıl önce burada çok daha büyük bir grid cezası almış ve harika bir yarış çıkararak kazanmıştı. 5 sıralık bir ceza o kadar da kötü görünmüyor, pazar günü gerilerden gelip üst sıralara doğru tırmanmaya çalışacağız."

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- Motorsport.com Ekibi

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