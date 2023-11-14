Hamilton: "Las Vegas'a 'açık fikirli' bir şekilde gitmeliyiz"
Lewis Hamilton, Las Vegas'a 'herhangi bir ön yargıya sahip olmadan' gidilmesi gerektiğini düşünüyor.
F1 bu hafta sonu Las Vegas'ta yarışacak. Yarış, dünyanın en ünlü yollarından biri olan Las Vegas Strip'te gerçekleşecek.
Dünyanın eğlence başkenti olarak bilinen Vegas'ta pist dışı gösteriler de dahil olmak üzere bu etkinlikten beklentiler büyük ve bu atmosferi dört gözle bekleyenlerden biri de Hamilton.
Sky Sports'a konuşan Hamilton, "Orada nasıl hareket edeceğimi, pistten otele nasıl gideceğimi bilmiyorum. Çok kalabalık bir yer olacak, çok fazla insan olacak ama bence çılgın bir deneyim olacak."
"Bence en iyisi açık fikirli bir şekilde gitmek, nasıl olacağına dair herhangi bir ön yargıya sahip olmadan gitmeliyiz."
"O ışıkta araç kullanırken kendimi Casino filmindeymişim gibi hissedeceğim." yorumlarında bulundu.
Hamilton ayrıca ABD'ye duyduğu hayranlığı da dile getirdi.
"Amerika'daki her şehrin bize farklı bir atmosfer sunması harika. Ayrıca buradaki taraftarlar gerçekten inanılmaz."
"Burası büyük bir yer ve burada herkes için bir şeyler var. Mesela dağlarda, kırsalda ya da şehirde olmak isterseniz sizin için hep bir yerler var. Gelmiş geçmiş en havalı şehir olan New York ve yetişkinler için büyük, büyük bir oyun alanı olan Vegas var."
"Her şey çılgınca olacak ve nasıl odaklanabileceğimizi görmek ilginç olacak."
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