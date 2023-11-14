Stuck: "Wolff geceleri uyuyamıyor olmalı"

Eurosport'a konuk olan eski Formula 1 pilotu Hans-Joachim Stuck, şu anda galibiyet mücadelesinin ardında kalan Ferrari ve Mercedes'in aynı gemide olduğunu söyledi.

Stuck'a göre her iki takımın da dünya şampiyonluğu için yarışması gerekiyor fakat şu anda ne yaparlarsa yapsınlar bunu değiştiremiyorlar.

Stuck, Toto Wolff'un halihazırda Mercedes'in mevcut performansı nedeniyle kötü uyuduğundan emin.

Eski F1 pilotu, Eurosport'a verdiği demeçte, ilk önce Ferrari hakkında konuştu: "Ön tarafta dönmenin bu kadar uzun sürmesine şaşırdım."

"Ferrari, Vasseur ile neyin önemli olduğunu bilen birine sahip. Takımın geçmişi göz önüne alındığında son yıllarda Ferrari'de yaşanan hayal kırıklıklarının çoğu kabul edilemez."

"Bana göre Ferrari ve Mercedes aynı gemide. İkinci ve üçüncü olmak yeterli değil, Mercedes'in de tekrar kazanması gerekiyor.

"Toto Wolff'u tanıyorsanız, kesinlikle geceleri uyuyamadığını bilirsiniz çünkü iyi performans göstermeleri gerekiyor."

"Bu sadece Mercedes'i temsil ettiği için değil; aynı zamanda bir hissedar olmasından kaynaklanan bir şey, sonuçta ortada kendi parası da var."

'Yine de McLaren'ın bu yıl kaydettiği ilerleme, Ferrari ve Mercedes için ilham verici."

"Her iki takım da eskisinden daha iyisini yapmak zorunda."