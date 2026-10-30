Formula 1 Meksika GP
Hamilton: “Kalan yarışlar bizim için birer test niteliğinde”
Meksika GP öncesinde basına konuşan Hamilton, sezonun kalan son yarışlarını 2027 aracının gelişimi için birer test olarak gördüğünü açıkladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 30 Eki 2026 09:40
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Meksika Grand Prix öncesinde medya gününde konuşan Lewis Hamilton, şampiyona ikinciliği için kritik puanlarda mücadele ederken kalan yarışların gelecek sezonun araç gelişimi için bir test niteliğinde olacağını söyledi. Takımlar şampiyonasında ikinciliği korumak istediklerini belirten Hamilton, 2027’de Red Bull ve Mercedes ile şampiyonluk mücadelesi verebilmek için özellikle güç ünitesi tarafında büyük adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.
SF-26’nın viraj performansından memnun olduğunu ancak dar çalışma aralığı ve motor gücü eksikliği nedeniyle zirvenin gerisinde kaldıklarını belirten Hamilton, hedeflerini ve odak noktalarını şu sözlerle dile getirdi: "Kalan yarışlar bizim için birer test niteliğinde.”
“Elbette Takımlar Şampiyonası’nda ikinciliği korumak istiyoruz ancak aynı zamanda sezonun nasıl geçtiğini analiz edip çalışma süreçlerimizi geliştirmemiz ve değiştirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Şimdiden bu adımları atmaya başladık ve işler daha iyi bir noktaya geldi.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
“Şu anda tamamen gelecek yılın aracına odaklanmış durumdayım. Bu yılki iyi yönlerimizi koruyup şasiye yeni artılar katmaya çalışıyoruz.”
“Arka plandaysa Mercedes ve Red Bull ile rekabet edebilecek bir güç ünitesine sahip olmamız için var gücümle takıma baskı yapıyorum. Sezonu yüksek bir grafikle tamamlamayı çok isterim. Fabrikadaki herkes ve takımımız bunu kesinlikle hak ediyor.”
“Motor performansı bizim için birinci öncelik. Dayanıklılığımız gayet iyi durumda ama diğerlerinin motor gücünü yakalayabilseydik bu yıl şampiyonluk için mücadele ediyor olurduk, bunu hepimiz biliyoruz.”
“Bu farkı kapatmak son derece önemli. Fabrikadaki herkesin bunun için gece gündüz çalıştığını biliyorum ve onlara tamamen güveniyorum. Kolay olmayacak ama kesinlikle mümkün.”
“Araç tarafındaysa her zaman daha fazla yere basma gücü hedefliyoruz. Şu anda aracın çalıştığı performans aralığı oldukça dar.”
“Doğru ayarı bulduğumuzda harika hissettiriyor ama o dar pencereden sapmak kolay. Bu yüzden amacımız aracı daha geniş bir çalışma aralığına taşımak da olmalı."
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