Formula 1
Hamilton: "2027 sezonu için kritik bir döneme girdik"
Lewis Hamilton, Ferrari'nin 2027 Formula 1 sezonu için araç geliştirme sürecinde kritik bir döneme girdiğini belirterek gelecek yılın aracına yön vermek için mühendislerle yakın çalıştığını açıkladı.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 27 Eki 2026 14:30
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton, Maranello ekibinin gelişimini hızlandırmak için mümkün olduğunca fazla katkı sunmaya çalıştığını daha önce de açıkça dile getirmişti.
Takımlar bu dönemde gelecek sezonun araçlarına odaklanmaya başlarken Hamilton da Ferrari mühendislerine mümkün olan en faydalı geri bildirimi vermeye çalışıyor. Britanyalı pilot, SF-26'nın sağlam bir temel oluşturduğunu ve gelecek yılki araçtan daha fazla performans elde etmek istediklerini belirtti.
Hamilton, Austin'de yaptığı açıklamada Ferrari'nin çalışmalarından memnun olduğunu ancak 2027 aracı için önemli kararların alınacağı bir döneme girildiğini söyledi.
"Takımın gerçekten çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Ben de arka planda, gelecek yıl için araca doğru yönde rehberlik etmeye çalıştığımız bu kritik dönemde çalışıyorum. Gelecek yılın aracında geliştirmemiz gereken alanlara odaklanıyorum."
"Bu hafta sonu ve önümüzdeki birkaç yarış için konuştuğumuz konulardan biri bu. Gelecek yılın parçalarını tasarlayan ekibe geri bildirim veriyor, şasi tarafında ve aerodinamik pakette nereleri geliştirebileceğimizi anlatıyorum."
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images
"Elbette takım, gelecek yılın güç ünitesini geliştirmek için çok çalışıyor. Eğer bir şekilde motor performansı açısından rakiplerimize yaklaşabilirsek galibiyetler için mücadele edebiliriz."
Hamilton, 2027 aracı üzerindeki çalışmaların yaklaşık bir ay önce başladığını ancak mevcut dönemin, hangi alanlarda değişiklik yapılacağına karar vermek açısından özellikle önemli olduğunu belirtti.
Ferrari pilotu, "Bu çalışmalar muhtemelen bir ay kadar önce başladı. Ancak şimdi kararların alınması ve hangi alanlarda geride kaldığımızın net şekilde belirlenmesi gereken dönemdeyiz."
"Örneğin, gelecek yıl bu alanları düzeltirsek her virajda 0.05 saniye kadar zaman kazanabiliriz. Hangi konularda zorlandığımızı ve gelecek yıl aerodinamik dengeyi nerede istediğimi belirtiyorum. Ancak yapılması gereken çok fazla değişiklik yok."
"Bence elimizde gerçekten iyi bir paket var. Bu nedenle aracın iyi yönlerini korumamız, küçük ama önemli bazı farklılıkları düzeltmemiz ve tabii ki düzlük hızımızı geliştirmemiz gerekiyor." dedi.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Mekies: "Verstappen'in tempo kaybı, pistteki parçalardan kaynaklandı"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
MotoGP CEO Yardımcısı Ezpeleta, bu hafta Katar'a gidecek
MotoGP
MotoGP 45 dk
MotoGP CEO Yardımcısı Ezpeleta, bu hafta Katar'a gidecek
Mekies: "Verstappen'in tempo kaybı, pistteki parçalardan kaynaklandı"
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
1 s
Mekies: "Verstappen'in tempo kaybı, pistteki parçalardan kaynaklandı"
İddia: Bridgestone, F1'e geri mi dönüyor?
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
3 s
İddia: Bridgestone, F1'e geri mi dönüyor?
Son Haberler
Hamilton: "2027 sezonu için kritik bir döneme girdik"
Formula 1
F1 Formula 1
Hamilton: "2027 sezonu için kritik bir döneme girdik"
MotoGP CEO Yardımcısı Ezpeleta, bu hafta Katar'a gidecek
MotoGP
MGP MotoGP 45 dk
MotoGP CEO Yardımcısı Ezpeleta, bu hafta Katar'a gidecek
Mekies: "Verstappen'in tempo kaybı, pistteki parçalardan kaynaklandı"
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
1 s
Mekies: "Verstappen'in tempo kaybı, pistteki parçalardan kaynaklandı"
Tardozzi: "Marquez Katar'a gitmek istemediğini söylemedi, yalnızca güvence istedi"
MotoGP
MGP MotoGP
Avustralya GP
2 s
Tardozzi: "Marquez Katar'a gitmek istemediğini söylemedi, yalnızca güvence istedi"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol