Formula 1

Hamilton: "2027 sezonu için kritik bir döneme girdik"

Lewis Hamilton, Ferrari'nin 2027 Formula 1 sezonu için araç geliştirme sürecinde kritik bir döneme girdiğini belirterek gelecek yılın aracına yön vermek için mühendislerle yakın çalıştığını açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 14:30

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, Maranello ekibinin gelişimini hızlandırmak için mümkün olduğunca fazla katkı sunmaya çalıştığını daha önce de açıkça dile getirmişti.

Takımlar bu dönemde gelecek sezonun araçlarına odaklanmaya başlarken Hamilton da Ferrari mühendislerine mümkün olan en faydalı geri bildirimi vermeye çalışıyor. Britanyalı pilot, SF-26'nın sağlam bir temel oluşturduğunu ve gelecek yılki araçtan daha fazla performans elde etmek istediklerini belirtti.

Hamilton, Austin'de yaptığı açıklamada Ferrari'nin çalışmalarından memnun olduğunu ancak 2027 aracı için önemli kararların alınacağı bir döneme girildiğini söyledi.

"Takımın gerçekten çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Ben de arka planda, gelecek yıl için araca doğru yönde rehberlik etmeye çalıştığımız bu kritik dönemde çalışıyorum. Gelecek yılın aracında geliştirmemiz gereken alanlara odaklanıyorum."

"Bu hafta sonu ve önümüzdeki birkaç yarış için konuştuğumuz konulardan biri bu. Gelecek yılın parçalarını tasarlayan ekibe geri bildirim veriyor, şasi tarafında ve aerodinamik pakette nereleri geliştirebileceğimizi anlatıyorum."

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images

"Elbette takım, gelecek yılın güç ünitesini geliştirmek için çok çalışıyor. Eğer bir şekilde motor performansı açısından rakiplerimize yaklaşabilirsek galibiyetler için mücadele edebiliriz."

Hamilton, 2027 aracı üzerindeki çalışmaların yaklaşık bir ay önce başladığını ancak mevcut dönemin, hangi alanlarda değişiklik yapılacağına karar vermek açısından özellikle önemli olduğunu belirtti.

Ferrari pilotu, "Bu çalışmalar muhtemelen bir ay kadar önce başladı. Ancak şimdi kararların alınması ve hangi alanlarda geride kaldığımızın net şekilde belirlenmesi gereken dönemdeyiz."

"Örneğin, gelecek yıl bu alanları düzeltirsek her virajda 0.05 saniye kadar zaman kazanabiliriz. Hangi konularda zorlandığımızı ve gelecek yıl aerodinamik dengeyi nerede istediğimi belirtiyorum. Ancak yapılması gereken çok fazla değişiklik yok."

"Bence elimizde gerçekten iyi bir paket var. Bu nedenle aracın iyi yönlerini korumamız, küçük ama önemli bazı farklılıkları düzeltmemiz ve tabii ki düzlük hızımızı geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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