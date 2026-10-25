Formula 1 Amerika GP

Hamilton: "Her şeyi düzlüklerde kaybediyoruz"

Austin’deki sıralama turlarında 5. sırayı elde eden Hamilton, Ferrari'nin düzlüklerde rakipleri Mercedes ve Red Bull'a kıyasla belirgin bir dezavantaj yaşadığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 17:30

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Liam Fabre

COTA pistinde düzenlenen ABD Grand Prix sıralama turlarına antrenman seanslarının tümünde zirvede yer alarak favori giren Ferrari, seansın son bölümünde rakiplerinin temposuna karşılık veremedi. Düzlüklerde kaybedilen zamanla birlikte Charles Leclerc 4, Lewis Hamilton ise 5. sırayı elde etti. Pole pozisyonundaki Kimi Antonelli’nin yaklaşık 0.200 saniyeden fazla gerisinde kalan ikili, Red Bull pilotlarının da arkasında yer aldı.

Seansın ardından basına konuşan Hamilton, araçta dengelerin değişmediğini ancak rakiplerinin düzlük performansına cevap veremediklerini dile getirdi.

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Cuma gecesi araç üstünde yaptıkları değişikliklerin iyi olduğunu ancak yine de düzlük hızının yetersiz kaldığını vurgulayan Hamilton, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle gece gerçekten harika bir iş çıkardık. Araç 3. antrenman seansında mükemmel hissettiriyordu, oldukça rekabetçiydik.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Q1 ve Q2 boyunca da çok güçlüydük, pole mücadelesinin tam merkezinde gibiydik. Q3’e geldiğimizde de araç kötüleşmedi, herhangi bir ayar değişikliği yapmadık.”

“Q3'te harika bir tur attım ama diğer takımlar bir şekilde hızlanmayı başardı. Bunu nasıl yaptıklarını gerçekten bilmiyorum.”

“Sanırım her zamanki gibi düzlüklerde geride kalıyoruz. Kimi harika bir tur attı ama Red Bull ve Mercedes’e kıyasla motor gücü tarafındaki eksikliğimiz hâlâ oldukça belirgin.”

“Aracımız muhtemelen tüm virajlarda onlar kadar iyi ama her şeyi düzlüklerde kaybediyoruz.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Sıralamadaki yerimiz elbette yarış sonucumuzu belirlemiyor ama burada geçiş yapabilmek için gerçekten çok rekabetçi bir tempoya sahip olmak gerekiyor.”

“Yine de önümüzde uzun bir yarış var. Cuma günkü uzun turlarda lastik aşınması beklediğimizden fazla olmuştu.”

“Umuyorum ki aracımız yarış temposunda daha iyi bir performans sergiler, biz de ön gruptakiler üzerinde baskı kurmak için elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz."

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- Motorsport.com Ekibi

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