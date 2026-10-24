Formula 1 Amerika GP

Leclerc ve Vasseur cuma gününü değerlendirdi: “Beklentilerimizi yüksek tutmamalıyız”

Austin’deki ilk iki antrenman seansını lider tamamlayan Charles Leclerc ve takım patronu Vasseur, Ferrari’nin performansını değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 11:40

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

ABD Grand Prix’sinin cuma günkü antrenman seanslarında taban, sidepod hava girişi ve difüzörde yapılan aerodinamik güncellemelerle piste çıkan Ferrari, Charles Leclerc ile her iki seansta da en hızlı tur zamanına imza attı. Monakolu pilot, ilk antrenman seansında Max Verstappen’in 0.084 saniye, ikinci antrenman seansında ise Kimi Antonelli’nin 0.042 saniye önünde liderliği alsa da hafta sonunun geri kalanı için beklentileri yükseltmemek gerektiğini söyledi.

Cuma seanslarının ardından konuşan Leclerc, rakiplerinin cumartesi günü çok daha güçlü olacağını vurgulayarak Ferrari’nin mevcut durumunu şu sözlerle değerlendirdi: "Pistteki hissiyat oldukça iyiydi ancak temkinli olmamız gerekiyor, sonuçta bunlar sadece antrenman seansı.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Beklediğimiz verileri elde ediyoruz ama açıkçası bu güncellemelerin turun geneline kazandırdığı zaman, insanların düşündüğü kadar büyük bir fark yaratmıyor. Yine de durumdan memnunuz. Aracın dengesi iyiydi ve ilk andan itibaren doğru ayarları tutturduk, bu da karşılığını verdi.”

“Güncellemeleri bir an önce piste getirmek için harcanan yoğun emek elbette bize yardımcı oluyor fakat cumartesi için beklentilerimizi çok yüksek tutmamalıyız çünkü rakiplerimizin açığa çıkaracağı daha fazla potansiyel olduğunu hissediyorum.”

“Kimi ve Max çok güçlü görünüyor. McLaren’i henüz tam kestiremiyorum, sanırım ayarlarda biraz daha değişiklik yapacaklardır ama Kimi ile Max kesinlikle zirve mücadelesinde olacaktır."

Takım patronu Fred Vasseur de Leclerc ile benzer görüşleri paylaştı. Güncellemelerin sezon başındaki kadar devasa farklar yaratmadığına dikkat çeken Vasseur, sıralama turlarının çok çetin geçeceğini belirtti: "İyi bir başlangıç yaptık ancak farklar yine son derece az.”

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

“Antrenman seanslarındaki sıralamanın her zaman sıralama turlarıyla aynı sonucu vermediğini biliyoruz.”

“Bu durum, işimize odaklanıp çalışmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Yeni paket sayesinde araç hakkında öğreneceğimiz çok şey var.”

“Sezonun bu aşamasında güncellemelerin etkisi elbette ilk yarışlardaki kadar büyük olmuyor. Bu yüzden her şeyi en ince ayrıntısına kadar ayarlamalı ve cumartesi günü için en iyi performansı elde etmeliyiz.”

“Yarın pole pozisyonu için savaşabilecek beş ya da altı araç var. Eğer en önde yer alabilirsek bu hem Formula 1 hem de bizim için harika bir tablo olur."

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- Motorsport.com Ekibi

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