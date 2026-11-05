Formula 1 Meksika GP

Hamilton, Ferrari’deki gerginlik hakkında: "Mercedes’te durum çok daha kötüydü"

Meksika GP'sindeki Leclerc temasını değerlendiren Lewis Hamilton, takım içi gerilimin geçmişte Mercedes'te çok daha ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 11:05

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Meksika Grand Prix’sinin ilk turunda takım arkadaşı Charles Leclerc ile yaşadığı ve galibiyetin kaçmasına neden olan temasın ardından konuşan Lewis Hamilton, Ferrari'deki mevcut durumun geçmiş tecrübelerine kıyasla çok daha hafif kaldığını belirtti.

McLaren’da Fernando Alonso ve Mercedes’te Nico Rosberg ile yaşadığı sert rekabetleri hatırlatan yedi kez dünya şampiyonu pilot, Mercedes dönemindeki krizlerin kıyaslanamayacak kadar kötü olduğunu vurguladı.

Max Verstappen’in Ferrari ikilisi arasından sıyrılarak zafer kazanmasına yol açan olayı "gereksiz bir risk" olarak nitelendiren yedi kez dünya şampiyonu, takım patronu Fred Vasseur’ün süreci iyi yönetmeye çalıştığını eklerken, duble yapma fırsatını kaçırdıkları için üzgün olduğunu ifade etti.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Srinivasa Krishnan

Söz konusu temas ve takım içi süreçler hakkında basına konuşan Lewis Hamilton, şu değerlendirmelerde bulundu: "Mercedes’te çok daha kötü zamanlar yaşadım, gerçekten çok berbat anlar vardı.”

“Yine de iki takım arasında devasa farklar görmüyorum. Mercedes’te süreç iyi yönetiliyordu, Fred’in de elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Yarıştan önce gelip benimle konuşmuştu, oldukça heyecanlıydı çünkü iki pilotunun da iyi iş çıkarmasını istiyordu.”

“Arkadan gelip tüm riski alan ben olsaydım ve günün sonunda takım olarak kaybetseydik, bunun hesabını vermem gerekirdi çünkü bu durum pek çok insanı etkiliyor.”

“Ancak tam tersi bir durum yaşandı; ben liderdim ve yapılan hamle tamamen gereksizdi.”

“Fabrikada bize bu güncellemeleri getirmek için gece gündüz çalışan herkes ve takımımız adına bugün çok rahat bir şekilde çifte zafer kazanabilirdik. Bu konuda nasıl bir adım atılacağını gerçekten bilmiyorum çünkü şu ana kadar belirgin bir şey yapılmadı. Göreceğiz."

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- Motorsport.com Ekibi

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