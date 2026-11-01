Formula 1 Meksika GP

Hamilton: "Takımla oturup konuşmamız gerekiyor"

Meksika GP'de 2. sırayı alan Lewis Hamilton, takım arkadaşı Leclerc ile yaşadığı start olayına tepki gösterirken şampiyonluğa ulaşan Antonelli'yi kutladı.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 1 Kas 2026 22:50

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Meksika Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayan Lewis Hamilton, yarış sonrasında hem eski takımı Mercedes'in genç yıldızı Kimi Antonelli'nin şampiyonluğunu tebrik etti hem de takım arkadaşı Charles Leclerc ile ilk turda yaşadığı temas üzerine açıklamalarda bulundu.

Tarihin en genç dünya şampiyonu olan Antonelli'yi kutlayan ve bu anlara pist üstünde tanıklık etmekten gurur duyduğunu belirten Britanyalı pilot, yarış temposu olarak galibiyeti hak ettiklerini savundu.

Hamilton, Meksika GP podyumunda şunları söyledi: "Öncelikle şu muazzam kalabalığa bir bakın; buradaki taraftarlara çok teşekkür ediyorum.”

“Antonelli’yi ve Mercedes takımını gönülden tebrik ediyorum. Onların yukarıda bu büyük başarıyı kutladıklarını görmek harika. Tarihin en genç dünya şampiyonu olmak gerçekten olağanüstü bir başarı ve yarışın içinde buna bizzat tanıklık edebildiğim için çok sevinçliyim.”

“Bizim açımızdan zor bir gündü. Bence bugün yarışı kazanacak hıza ve tempoya sahiptik ama olmadı, takımla oturup konuşmamız ve neleri daha iyi yapabileceğimizi belirlememiz gerekiyor.”

“Pilotlar toplantısında 1. virajda pist dışına çıktığınız anda pozisyonu geri vermeniz gerektiği açıkça konuşulmuştu. Geçen yıl ben tam olarak onun yaptığı hamlenin aynısını yaptığımda 10 saniye ceza almıştım. Dürüst olmak gerekirse bugün zaferi kaybetmemize tam olarak bu durum neden oldu.

“Sonuç olarak değerli puanlar elde ettik. Zaferi kaçırmak üzücü ama sporda bazen kazanırsınız, bazen de kaybedersiniz."

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- Motorsport.com Ekibi

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