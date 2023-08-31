Hamilton: "Devam etme sebebim 2021 Abu Dabi'nin intikamını almak değil"
Mercedes, Lewis Hamilton ve George Russell ile 2025'in sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
Sekiz yıllık bir dominasyonun ardından 2022 ve 2023 sezonlarında Mercedes, şampiyonluk mücadelesinden geriye düştü.
Mercedes'in 2022 ile gelen yeni düzenlemelerin ardından bir türlü umduğunu bulamaması, Hamilton'ın 2021 Abu Dabi'de son turda kaybettiği sekizinci Dünya Şampiyonluğu hayallerinden gittikçe uzaklaşmasına sebep oldu.
Bu durum akıllara, Hamilton'ın 2023 sonunda Mercedes ile sona erecek olan kontratını uzatıp uzatmayacağı sorularını getirdi.
Ancak İtalya Grand Prix'sinde Perşembe günü, Mercedes her iki pilotuyla da 2025'in sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
38 yaşındaki Hamilton'a, devam etme arzusunun sebepleri ve bu kadar uzun yarışmayı hayal edip etmediği soruldu.
Hamilton, "Bu yaşa geleceğimi, fiziksel ve zihinsel olarak kendimi bu şekilde hissedeceğimi ve yaptığım işi hâlâ bu kadar seveceğimi kesinlikle düşünmemiştim. Bu inanılmaz derecede minnettar olduğum bir şey."
"Pek çok insan aynı işlerde uzun süre kalıyor ve bu işi sevmemesine rağmen devam ediyor çünkü belki de yapabilecekleri tek şey bu. Ama ben yaptığım işi gerçekten hâlâ seviyorum."
"Hâlâ araca binmeyi ve yarışmayı, Bono'yla ve ekipteki tüm arkadaşlarla birlikte çalışmayı, bu ortak hedeflerimin ve hayallerimin peşinden koşmayı seviyorum. En kötü anları ve en iyi anları birlikte yaşadığınız o duyguyu seviyorum. Bunun gibisi yok."
"Olmamız gereken yere ulaşmamızın zaman alacağının farkındayım."
"Elbette içten içe, aldığımız kararların ve ilerlediğimiz yönün bizi Red Bull ile mücadele edebilecek bir noktaya getirmesini umuyorum."
Lewis Hamilton, Mercedes W12
Fotoğraf: Erik Junius
"Eğer gelecek yıl olmazsa, bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ama yürekten inanıyorum ki gelecek yıl olmasa da bir sonraki yıl orada olacağız." dedi.
Devam etme kararında iki yıl önce Abu Dabi'de olanların 'intikamını almak' istemesinin ne kadar etkili olduğu sorulduğunda ise yedi kez Dünya Şampiyonu şu yanıtı verdi: "Açıkçası Tom Brady gibi inanılmaz bir sporcu olan ve bugün neler yapılabileceğini gösteren insanları örnek alıyorum."
"O, tüm sporcuların bakabileceği gerçek bir rol model ve onunla konuşabildiğim ve onun dünyasını, formunu korumak için sürekli olarak neler yaptığını anlayabildiğim için gerçekten şanslıyım."
"Tabii ki Fernando Alonso'yu da hâlâ burada görmek harika. Benden çok önce buradaydı. Emekli olup geri döndü ve harika bir iş çıkarıyor."
"Bu, yeteneğinizin sizi asla terk etmediğini gösteriyor. O tutkuya ve bağlılığa sahip olduğunuz sürece devam edebilirsiniz."
"2021 konusuna gelince, ben pek intikamcı biri değilim. Bu intikamla ya da kefaretle ilgili değil."
"Bunun geçmişte kaldığını biliyoruz. Geçmişle ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yok, ancak şu anda yapabileceğimiz şey daha çok çalışmak, daha hassas olmak ve ileriye dönük olarak daha iyi olmak.
"Bu ekiple birlikte daha fazla dünya şampiyonluğu ve daha fazla yarış kazanabileceğimize gerçekten inanıyorum. Tüm enerjimi buna harcıyorum."
Alonso: "Umarım Hamilton iki yıldan daha uzun süre F1'de kalır"
Alonso: "Umarım Hamilton iki yıldan daha uzun süre F1'de kalır" Alonso: "Umarım Hamilton iki yıldan daha uzun süre F1'de kalır"
Villeneuve: "Verstappen, sıradaki takım arkadaşı olarak Hamilton'ı istiyordur"
Villeneuve: "Verstappen, sıradaki takım arkadaşı olarak Hamilton'ı istiyordur" Villeneuve: "Verstappen, sıradaki takım arkadaşı olarak Hamilton'ı istiyordur"
Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"
Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık" Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"
İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
Russell, eski takımı Williams'ın yükselişinden memnun
Russell, eski takımı Williams'ın yükselişinden memnun Russell, eski takımı Williams'ın yükselişinden memnun
Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı
Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı
Son Haberler
Russell, Hamilton'ın devam etme kararı sonrası Mercedes'e daha fazla güveniyor
Russell, Hamilton'ın devam etme kararı sonrası Mercedes'e daha fazla güveniyor Russell, Hamilton'ın devam etme kararı sonrası Mercedes'e daha fazla güveniyor
Horner Wolff'a sert çıktı: "Bir yarış aracı ya da takım nasıl gelişir anlamış değil"
Horner Wolff'a sert çıktı: "Bir yarış aracı ya da takım nasıl gelişir anlamış değil" Horner Wolff'a sert çıktı: "Bir yarış aracı ya da takım nasıl gelişir anlamış değil"
Norris: "Göründüğü kadar iyi değiliz"
Norris: "Göründüğü kadar iyi değiliz" Norris: "Göründüğü kadar iyi değiliz"
Massa, yasal şikayetinin ardından İtalya GP'ye katılmayacak
Massa, yasal şikayetinin ardından İtalya GP'ye katılmayacak Massa, yasal şikayetinin ardından İtalya GP'ye katılmayacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar