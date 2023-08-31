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Hamilton: "Devam etme sebebim 2021 Abu Dabi'nin intikamını almak değil"

Mercedes, Lewis Hamilton ve George Russell ile 2025'in sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Sekiz yıllık bir dominasyonun ardından 2022 ve 2023 sezonlarında Mercedes, şampiyonluk mücadelesinden geriye düştü.

Mercedes'in 2022 ile gelen yeni düzenlemelerin ardından bir türlü umduğunu bulamaması, Hamilton'ın 2021 Abu Dabi'de son turda kaybettiği sekizinci Dünya Şampiyonluğu hayallerinden gittikçe uzaklaşmasına sebep oldu. 

Bu durum akıllara, Hamilton'ın 2023 sonunda Mercedes ile sona erecek olan kontratını uzatıp uzatmayacağı sorularını getirdi. 

Ancak İtalya Grand Prix'sinde Perşembe günü, Mercedes her iki pilotuyla da 2025'in sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. 

38 yaşındaki Hamilton'a, devam etme arzusunun sebepleri ve bu kadar uzun yarışmayı hayal edip etmediği soruldu. 

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Hamilton, "Bu yaşa geleceğimi, fiziksel ve zihinsel olarak kendimi bu şekilde hissedeceğimi ve yaptığım işi hâlâ bu kadar seveceğimi kesinlikle düşünmemiştim. Bu inanılmaz derecede minnettar olduğum bir şey."

"Pek çok insan aynı işlerde uzun süre kalıyor ve bu işi sevmemesine rağmen devam ediyor çünkü belki de yapabilecekleri tek şey bu. Ama ben yaptığım işi gerçekten hâlâ seviyorum."

"Hâlâ araca binmeyi ve yarışmayı, Bono'yla ve ekipteki tüm arkadaşlarla birlikte çalışmayı, bu ortak hedeflerimin ve hayallerimin peşinden koşmayı seviyorum. En kötü anları ve en iyi anları birlikte yaşadığınız o duyguyu seviyorum. Bunun gibisi yok."

"Olmamız gereken yere ulaşmamızın zaman alacağının farkındayım."

"Elbette içten içe, aldığımız kararların ve ilerlediğimiz yönün bizi Red Bull ile mücadele edebilecek bir noktaya getirmesini umuyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Erik Junius

"Eğer gelecek yıl olmazsa, bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ama yürekten inanıyorum ki gelecek yıl olmasa da bir sonraki yıl orada olacağız." dedi.

Devam etme kararında iki yıl önce Abu Dabi'de olanların 'intikamını almak' istemesinin ne kadar etkili olduğu sorulduğunda ise yedi kez Dünya Şampiyonu şu yanıtı verdi: "Açıkçası Tom Brady gibi inanılmaz bir sporcu olan ve bugün neler yapılabileceğini gösteren insanları örnek alıyorum."

"O, tüm sporcuların bakabileceği gerçek bir rol model ve onunla konuşabildiğim ve onun dünyasını, formunu korumak için sürekli olarak neler yaptığını anlayabildiğim için gerçekten şanslıyım."

"Tabii ki Fernando Alonso'yu da hâlâ burada görmek harika. Benden çok önce buradaydı. Emekli olup geri döndü ve harika bir iş çıkarıyor."

"Bu, yeteneğinizin sizi asla terk etmediğini gösteriyor. O tutkuya ve bağlılığa sahip olduğunuz sürece devam edebilirsiniz."

 

"2021 konusuna gelince, ben pek intikamcı biri değilim. Bu intikamla ya da kefaretle ilgili değil."

"Bunun geçmişte kaldığını biliyoruz. Geçmişle ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yok, ancak şu anda yapabileceğimiz şey daha çok çalışmak, daha hassas olmak ve ileriye dönük olarak daha iyi olmak.

"Bu ekiple birlikte daha fazla dünya şampiyonluğu ve daha fazla yarış kazanabileceğimize gerçekten inanıyorum. Tüm enerjimi buna harcıyorum."

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Alonso: "Umarım Hamilton iki yıldan daha uzun süre F1'de kalır"

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