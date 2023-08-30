Stewart: "Hamilton sekizinci şampiyonluğunu alamaz"
Sir Jackie Stewart, Lewis Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğunu alamayacağına inanıyor.
Lewis Hamilton, 2014 yılında başlayan turbo hibrit motorlar döneminde şimdiye kadar altı şampiyonluk almayı başardı.
İngiliz pilot, Michael Schumacher'in yedi şampiyonluk rekorunu yakalarken, pole pozisyonu (104), zafer (103) ve podyum (195) sayısında tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı.
Hamilton, 2014-20 yılları arasındaki baskın döneminde sadece 2016'da Nico Rosberg'e mağlup oldu.
Fakat 2021 yılıyla işler tersine dönmeye başladı ve Red Bull öne geçerken, Hamilton özellikle son 1.5 yılda istediği sonuçları alamadı.
Son zaferini 2021'de alan Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğunu istediği biliniyor ancak Sir Jackie Stewart'a göre bunu başarması mümkün değil.
Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Sir Jackie Stewart, Alman Sport.de sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Öncelikle Lewis'in gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan biri olduğunu kabul ediyorum. Fakat son on yıldır diğerlerine kıyasla neredeyse ayrı bir sınıfta olan Mercedes için yarıştığı da bir gerçek."
"2016 hariç, takım arkadaşıyla girdiği takım içi mücadelelerinde her zaman galip çıktı. 2016'da Nico Rosberg'e karşı kaybetti, kendisi iyi bir pilottu ama dünyanın en yeteneklisi değildi."
"Lewis'in aksine Rosberg, daha açtı ve şampiyonluğu gerçekten çok istiyordu."
"Ben Lewis'in sekizinci şampiyonluğunu alabileceğini düşünmüyorum, aracı eskisi kadar güçlü değil."
"Ayrıca Ferrari hakkındaki söylentilere rağmen, tekrar takım değiştireceğini sanmıyorum."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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