Prime'a abone ol
Önceki / Horner: "Verstappen, Vettel'in rekorunu egale etmekten 'gurur duyuyor'"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Stewart: "Hamilton sekizinci şampiyonluğunu alamaz"

Sir Jackie Stewart, Lewis Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğunu alamayacağına inanıyor.

Ekleyen:
Valtteri Bottas, Alfa Romeo, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, 2014 yılında başlayan turbo hibrit motorlar döneminde şimdiye kadar altı şampiyonluk almayı başardı.

İngiliz pilot, Michael Schumacher'in yedi şampiyonluk rekorunu yakalarken, pole pozisyonu (104), zafer (103) ve podyum (195) sayısında tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı.

Hamilton, 2014-20 yılları arasındaki baskın döneminde sadece 2016'da Nico Rosberg'e mağlup oldu.

Fakat 2021 yılıyla işler tersine dönmeye başladı ve Red Bull öne geçerken, Hamilton özellikle son 1.5 yılda istediği sonuçları alamadı.

Son zaferini 2021'de alan Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğunu istediği biliniyor ancak Sir Jackie Stewart'a göre bunu başarması mümkün değil.

Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Sir Jackie Stewart, Alman Sport.de sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Öncelikle Lewis'in gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan biri olduğunu kabul ediyorum. Fakat son on yıldır diğerlerine kıyasla neredeyse ayrı bir sınıfta olan Mercedes için yarıştığı da bir gerçek."

"2016 hariç, takım arkadaşıyla girdiği takım içi mücadelelerinde her zaman galip çıktı. 2016'da Nico Rosberg'e karşı kaybetti, kendisi iyi bir pilottu ama dünyanın en yeteneklisi değildi."

"Lewis'in aksine Rosberg, daha açtı ve şampiyonluğu gerçekten çok istiyordu."

"Ben Lewis'in sekizinci şampiyonluğunu alabileceğini düşünmüyorum, aracı eskisi kadar güçlü değil."

"Ayrıca Ferrari hakkındaki söylentilere rağmen, tekrar takım değiştireceğini sanmıyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Horner: "Verstappen, Vettel'in rekorunu egale etmekten 'gurur duyuyor'"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "SF-23'ü Zandvoort'ta sürmek çok zordu"

Leclerc: "SF-23'ü Zandvoort'ta sürmek çok zordu"

Formula 1
Hollanda GP

Leclerc: "SF-23'ü Zandvoort'ta sürmek çok zordu" Leclerc: "SF-23'ü Zandvoort'ta sürmek çok zordu"

Gasly: "Alpine içerisindeki atmosfer artık daha pozitif"

Gasly: "Alpine içerisindeki atmosfer artık daha pozitif"

Formula 1
Hollanda GP

Gasly: "Alpine içerisindeki atmosfer artık daha pozitif" Gasly: "Alpine içerisindeki atmosfer artık daha pozitif"

Marko: "Alonso tansiyonumu fırlattı"

Marko: "Alonso tansiyonumu fırlattı"

Formula 1
Hollanda GP

Marko: "Alonso tansiyonumu fırlattı" Marko: "Alonso tansiyonumu fırlattı"

Son Haberler

Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"

Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"

F1 Formula 1
İtalya GP

Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor" Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"

Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"

Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"

F1 Formula 1
İtalya GP

Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var" Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"

Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi

Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi

F1 Formula 1
İtalya GP

Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi

Gasly: "Bir diğer podyum için hazırım!"

Gasly: "Bir diğer podyum için hazırım!"

F1 Formula 1
İtalya GP

Gasly: "Bir diğer podyum için hazırım!" Gasly: "Bir diğer podyum için hazırım!"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol