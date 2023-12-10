Mercedes, Hamilton'ın üçüncülük kupasını "hediye ettiği" iddialarına karşı çıktı

Hamilton, 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladığı için Bakü'de düzenlenen ödül törenine katılması gereken isimlerden birisiydi.

Ödül törenine ilk başta spor kıyafetle gelen 7 kez şampiyon pilot, törene geçildiğinde resmi kıyafetlere geçmiş ve normal bir şekilde organizasyona devam etmişti.

Hamilton'ın üçüncülük kupasını elinde tutarken çekilen bir karesinde, orta parmak gösterdiği ve bunun kasıtlı bir tepki olduğu yönünde iddialar vardı.

Bu bir tepkiyse, görünüşe göre daha büyüğü devamında verilmiş. Hamilton, üçüncülük kupasını almasının ardından törenin yapıldığı salondan ayrılırken kupayı bir kutunun üstüne bırakmış. Takipçilerimizden Nihad Nesirli, Lewis'e ödülü alıp alamayacağını sorduğunda da Lewis, ödülün onun olabileceği şeklinde cevap vermiş. Şanslı arkadaşımız Nihad şu anda bu özel ödülü evinde saklıyor.

Hamilton'ın 2021 sezonun son yarışı Abu Dhabi'de yaşananların ardından 2021 ödül törenine katılmamıştı. Geçen seneyi 6. sırada tamamlayan Hamilton, bu sene 3. olmasıyla 2020'den sonra ilk defa ödül törenine katılmış oldu ancak ondan da bu şekilde tepkisini koyarak ayrıldı.

Hamilton'ın bu tepkisi 2021'de yaşananlarla mı alakalı yoksa FIA'nın son günlerde Mercedes'in takım patronu Toto Wolff ve eşi Susie Wolff'la mı alakalı henüz bilinmiyor.

Diğer taraftan Mercedes, bu olayın gündeme gelmesinden sonra Hamilton'ın kupayı hediye olarak verdiği iddialarına karşı çıktı ve kupaları korumanın, organizasyonun sorumluluğunda olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada Lewis'in üçüncülük kupasıyla alakalı çıkan bazı iddialara açıklık getirmek istiyoruz. Daha önceki ödül törenlerinde olduğu gibi, sahneden ayrılır ayrılmaz Lewis, yetkililerin kupayı takıma gönderme teklifini kabul etti, bu yüzden onu kutusunda bıraktı. Söylendiği gibi, kupayı birisine hediye etmediğini doğrulayabiliriz." denildi.

Ortada bir yanlış olduğu açık. Hamilton kupayı hediye mi etti yoksa Nihad Nesirli ile olan konuşmasında iki taraf birbirini yanlış mı anladı henüz bir açıklama yapılmadı.